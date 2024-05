Berlin-Pankow Mann wirft Steine auf Rettungskräfte

In Berlin-Prenzlauer Berg hat ein Mann am Sonntagmorgen Steine in Richtung von Rettungskräften geworfen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach soll der 29-Jährige gegen 9.55 Uhr in der Prenzlauer Allee zwei Sanitäter eines Rettungswagens einer Hilfsorganisation, die sich dort in einem Einsatz befanden, angesprochen und diese gebeten haben, ihn an der Hand zu behandeln. Da es sich aus Sicht der Sanitäter um keinen Notfall bei dem Mann gehandelt haben soll, schickten sie ihn weiter.

Der 29-Jährige ging dann zur gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle und verweilte dort zunächst. Kurz darauf soll er zweimal mit Steinen, die er offenbar aus dem Gleisbett genommen hatte, in Richtung der Rettungskräfte geworfen und dabei den Krankenwagen getroffen haben, der unbeschädigt blieb.

Hinzugerufene Polizeikräfte stellten die Personalien des 29-Jährigen fest, entließen ihn anschließend und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ein. (Tsp)