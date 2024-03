Dürfen Beamte jetzt kiffen, Frau Slowik? Berlin Polizeipräsidentin warnt vor Problemen durch Cannabis-Legalisierung

Seit Jahrzehnten gesuchte Ex-RAF-Terroristen lebten seit Jahren unbehelligt in Berlin. Wie blicken Sie darauf?

Berlin ist eine Millionenmetropole und bietet somit beste Voraussetzungen, um in der Anonymität zu leben. Als einer unter fast vier Millionen Menschen muss man mit Behörden nicht zwingend in Kontakt kommen, wenn man sein Verhalten anpasst und die Aufmerksamkeit nicht auf sich zieht. Wie es diese drei Personen konkret geschafft haben, unerkannt zu bleiben, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen des LKA Niedersachsen und wird sicher nach und nach erhellt.