Nach 18 Jahren Kreisvorsitz gibt Frank Steffel den Posten als CDU-Chef von Reinickendorf ab. "Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich mich nach achtzehnjähriger Tätigkeit entschieden habe, nicht erneut für das Amt des Vorsitzenden der Reinickendorfer CDU zu kandidieren", erklärte Steffel am Sonntagabend in einem Rundschreiben an die rund 1300 Mitglieder des CDU-Kreisverbandes.

Steffel hatte den Posten im Jahr 2001 übernommen. Zuvor war er von 1985 bis 1991 Vorsitzender der Jungen Union in Reinickendorf. Steffel ist seit 1989 Mitglied des Landesvorstandes der CDU Berlin, seit 2009 gehört er dem Deutschen Bundestag an.

Überraschender Abschied

Seine Ankündigung, beim Kreisparteitag am 22. Februar nicht erneut kandidieren zu wollen, dürfte die allermeisten Mitglieder der Reinickendorfer CDU überrascht haben. Steffels Bruder, der Tegeler Ortsvereinsvorsitzende Dirk Steffel, habe erst drei Tage vor dem Rundschreiben von den Plänen erfahren. Er betonte die Verdienste seines Bruders um den Zusammenhalt der Reinickendorfer CDU und äußerte die Sorge, dieser könne unter der Entscheidung leiden.

Als Nachfolger Steffels wird der seit 2009 amtierende Bezirksbürgermeister Frank Balzer gehandelt. "In Abstimmung mit vielen Ortsvorsitzenden und Parteifreunden unterstütze ich die Kandidatur des Bezirksbürgermeisters von Reinickendorf Frank Balzer zum Kreisvorsitzenden der CDU Reinickendorf", erklärte Steffel und ließt damit erkennen, dass die Kandidatur Balzers nicht von allen Ortsvereinen getragen werde. Balzer selbst war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

