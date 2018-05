Jetzt kümmern sich Radfahrer selbst um ihre Sicherheit. Unbekannte Aktivisten haben in der Nacht zu Dienstag zwei Poller auf der Kreuzung Kolonnenstraße/Hauptstraße in Schöneberg aufgestellt. Jetzt können Autofahrer die Radspur nicht mehr befahren, Experten sprechen von einer „Protected Bikelane“ (PBL) bzw. einem geschützten Radweg.

Auf der Kreuzung war im Januar dieses Jahres eine Radfahrerin von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen getötet worden. Danach ist einiges passiert, aus Sicht des Volksentscheids Fahrrad und bezirklicher Aktivisten aber nicht genug. Einen Tag nach dem Unfall hatte sich Verkehrssenatorin Regine Günther den Unfallort angesehen, bereits einen Monat später wurde eine der beiden Autospuren in der Kolonnenstraße umgewidmet in eine Radspur. Diese wurde mit roter Farbe auf dem Asphalt markiert, ein dicker weißer Trennstrich zur Autospur gezogen. „Farbe hilft nicht“, predigt dagegen der Erfinder des Volksentscheids Fahrrad, Heinrich Strößenreuther, seit zwei Jahren. Er sollte Recht behalten. Nur eine Minderheit der Autofahrer respektierte den Radweg.

Radverbände fordern bauliche Trennung seit Langem

Einen Tag später veröffentlichte der Tagesspiegel Fotos, wie Autofahrer die neue Regelung schlicht ignorieren und den Radweg als zweite Autospur missbrauchen. Darunter waren Lastwagen, aber auch BVG-Busse und BSR-Fahrzeuge. Das „Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg“ forderte anschließend in einem Brief an Günther eine bauliche Trennung, zum Beispiel Poller – und das „innerhalb der nächsten Woche“.

Die Antwort der Senatorin kam erst fünf Wochen später, der Inhalt des Briefes enttäuschte das Netzwerk schwer. „Zunächst muss eine umfangreiche Bilanz zur Radverkehrssituation in der Kolonnenstraße gezogen werden, um dann mögliche und notwendige Verbesserungen vorzusehen“, schrieb Günther. Beide Briefe liegen dem Tagesspiegel vor. Peter Feldkamp vom „Radentscheid“ nannte es völlig unverständlich, dass sich die grüne Verkehrsverwaltung zu nichts traue, es sei nur von „Abwarten, Prüfen und Beobachten“ die Rede.

Mehr zum Thema Berlin-Schöneberg Rechtsabbiegender Lkw tötet Radfahrerin

Seit dem frühen Dienstagmorgen können Autofahrer die Radspur in der Kolonnenstraße nicht mehr befahren, dank zweier auf den Asphalt aufgeklebter Plastikpoller. Auffallend ist, dass Autofahrer nach rechts langsamer abbiegen müssen, weil sie nicht mehr die Kurve schneiden können.