Berlin-Schöneberg 13-Jährige wird in Tür eingeklemmt und von S-Bahn mitgeschleift

In Berlin-Schöneberg ist eine 13-Jährige von einer S-Bahn mitgeschleift worden. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Den Angaben nach versuchte das Mädchen gegen 14 Uhr am Bahnhof Schöneberg in eine Bahn der Linie S1 einzusteigen, bei der sich die Türen bereits schlossen. Beim Versuch, dennoch einzusteigen, klemmte sie sich den Arm ein.

Bei der Ausfahrt der S-Bahn lief sie neben dem Zug her, bis sie sich schließlich selbst befreien konnte. Sie stürzte auf dem Bahnsteig, überschlug sich und zog sich Schürfwunden an den Knien und Ellenbogen zu.

Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn verständigten die Bundespolizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Reisende in der Bahn bemerkten den Vorfall und betätigten die Notbremse nach Ausfahrt aus dem S-Bahnhof und informierten den Triebfahrzeugführer. Ein Rettungswagen brachte die junge Berlinerin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete gegen den 45-jährigen Triebfahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Gefährdung des Bahnverkehrs ein. (Tsp)