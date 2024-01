Berlin unter den Besten „Time Out“-Magazin kürt Berlin zur drittbeliebtesten Stadt

Da kann man nicht meckern!, wie die Berliner sagen. Das britische Magazin „Time Out“ hat Berlin auf Platz drei der 50 „best cities in the world in 2024“ gekürt. Nur Kapstadt und New York liegen vor der Hauptstadt. Damit gehört Berlin zumindest für das Online-Stadtmagazin zu den besten Städten der Welt.

Vor allem die „Freundlichkeit der Berliner“ und die gute Erkundung per Fahrrad machen die Stadt attraktiv für die Juroren. Im Wortlaut heißt es: „Was Berlin großartig macht: Berlin ist so viel mehr als seine Clubs, seine Galerien und sein Ruf als europäische Hauptstadt der Coolness. Die Stadt ist vielleicht nicht für ihre Freundlichkeit bekannt, aber die Berliner sind das Herz und die Seele der deutschen Hauptstadt. […] Die zwölf Bezirke sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen, aber auch mit einem gemieteten Fahrrad lässt sich die Stadt gut erkunden.“

Auch das Tempelhofer Feld als riesiger Park und die „scheinbar endlos weiten Grünflächen“ werden von „Time Out“ gelobt.

Bei den Stadtvermarktern von Visit Berlin war der Jubel groß, als sie von der Platzierung erfuhren. Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker sagte dem Tagesspiegel: „Die Marke unserer Stadt Berlin ist stark und intakt. Dass dies auch die Welt so sieht, ist der Verdienst vieler Akteure, die dafür kämpfen, unsere Stadt so attraktiv zu machen.“

Es sei kein Zufall, dass die drei Erstplatzierten im Ranking auch im Marketing eng zusammenarbeiteten, betonte Kieker.

Nicht nur bei Sonnenuntergang ist das Tempelhofer Feld bei Berlinerinnen und Berlinern und Gästen einer der schönsten Orte der Stadt. © picture alliance/dpa/Stefan Jaitner

Grace Beard, „Time Out“-Reiseredakteurin, schreibt: „Jede Stadt, die es auf die Liste geschafft hat, wurde von den Locals hoch bewertet. In diesem Jahr sind die Top-Städte nicht nur unglaubliche Orte zum Besuchen und Ausgehen, mit Weltklasse-Restaurants, Kultur und Nachtleben, sondern auch großartige Orte zum Leben, mit starkem Spirit und einer unbestreitbaren Atmosphäre.“

Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker sieht das Ranking als Bestätigung der Arbeit der Akteure des Stadtmarketings. © visit berlin / T. Kierok

Das Ranking erscheint jährlich. Es soll nicht nur Inspiration für Reisen, sondern ist auch eine globale Momentaufnahme des städtischen Lebens bieten, hieß es bei Visit Berlin. Befragt wurden tausende Stadtbewohner nach der Qualität und Erschwinglichkeit des Essens, der Kultur und des Nachtlebens in ihrer Stadt und danach, wie sie sich in ihrer Stadt fühlen.

Nach Berlin folgen übrigens London auf Platz 4 und Madrid auf Platz 5. Visit-Berlin-Chef Kieker kündigte an, dass die Zusammenarbeit von Städten „mit ähnlichem Lebensgefühl aus verschiedenen Kontinenten“ verfestigt wird. Der Arbeitstitel lautet „Pangea“ – wie der Ur-Kontinent. Welche Städte sich zusammengeschlossen haben, wollte Kieker noch nicht verraten.