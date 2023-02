Berlin-Wahl 2023 So hat Mitte gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Mitte.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Mitte. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Die Grünen sind in Mitte in einer komfortablen Lage. Bei der letzten Bezirkswahl holten sie 29 Prozent der Stimmen und lagen deutlich vor der SPD (19 Prozent). Sie stellen momentan die Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger und eine Stadträtin. In Mitte leben viele ihrer Stammwähler. Sehr wahrscheinlich, dass sie auch diesmal stärkste Kraft werden.

Die Themen im Bezirk setzt die Partei gemeinsam mit der SPD, mit der sie ein Bündnis in der BVV bildet. So sollen etwa bis 2026 ein Viertel aller Parkplätze wegfallen, alle Vorhaben der Verwaltung klimaschonend sein und es soll mehr günstiger Wohnraum entstehen. Eine große Herausforderung ist zudem der Schulplatzmangel. Neben je zwei Mitgliedern von Grünen und SPD besetzt die CDU den fünften Posten im Bezirksamt und stellt mit Carsten Spallek den Stadtrat für Bürgerdienste. (Julia Weiss)

