Berlin-Wahl 2023 So hat Treptow-Köpenick gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Treptow-Köpenick.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Treptow-Köpenick. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Der Sozialdemokrat Oliver Igel hat es 2021 erneut auf den Chefsessel von Treptow-Köpenick geschafft – sogar mit einem leichten Plus im Vergleich zu 2016. Da die Linken allerdings erhebliche Verluste einstecken mussten, wurden die Grünen mit in die Zählgemeinschaft geholt. Nur so konnten Mehrheiten gebildet werden. Eine große Änderung wird auch bei dieser Wahl nicht erwartet. An neue Namen für das Bezirksamt muss man sich ohnehin nicht gewöhnen.

Bürgermeister Oliver Igel darf von Rechts wegen seine dritte Amtszeit vollenden. Ebenso wie die Stadträte und Stadträtinnen Caroline Weingart (Linke), Claudia Leistner (Grüne), Alexander Freier-Winterwerb (SPD), Marco Brauchmann (CDU) und Bernd Geschanowski (AfD). Igel gilt als „Kümmerer”. Ihm liegt es eher, Konflikte im Bezirk wegzumoderierern, als in der Landespolitik Akzente zu setzen: kein Möchte-gern-Schreihals, vielmehr ein solider Arbeiter. (Simone Jacobius)

