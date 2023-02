So geht es nach dem Dreikampf weiter Warum die CDU die Berlin-Wahl gewonnen hat – und Giffey trotzdem hoffen kann

Kai Wegner schaut, als könne er es selbst nicht wirklich glauben. 28 Prozent zeigt die erste Prognose um 18 Uhr für seine CDU an, für ihn. Tosender Applaus bei den Anhängern im Berliner Abgeordnetenhaus. Um kurz nach 18 Uhr tritt der Spitzenkandidat auf das Podium. Jubel, Klatschen und Pfeifen.

Die Freude kennt kaum Grenzen – erstmals seit 1999 hat die CDU in Berlin die meisten Stimmen erreicht. „Es ist phänomenal“, sagt Wegner. Und: „Berlin hat den Wechsel gewählt.“ Um 10 Prozentpunkte hat sich seine Partei gegenüber der Wahl 2021 verbessert.

Der Sieg der CDU ist das vorläufige Ende eines kurzen, aber erbittert geführten Dreikampfes um den Platz im Roten Rathaus: Wegner gegen Amtsinhaberin Franziska Giffey (SPD) und die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Mit dem Wahlsieg am Sonntag hat Wegner einen riesigen Achtungserfolg erzielt, an den selbst mancher in seiner Partei nicht recht geglaubt hat.

Für Wegner bedeutet sein Erfolg aber noch keinen echten Sieg. Dass der Wechsel im Rathaus auch kommt, ist längst nicht sicher und hängt auch davon ab, was Jarasch und Giffey mit der Situation anfangen. Beide Parteien liegen fast stimmengleich auf den Plätzen, die SPD hat 105 Stimmen Vorsprung.

Wegner selbst hat sich nach den vergangenen Wochen wenig vorzuwerfen: Noch im Spätherbst gab es Stimmen in seiner Partei, die ihn gegen Jens Spahn austauschen wollten – er wehrte sich, kämpfte und wurde im Laufe des Wahlkampfes immer stärker, immer selbstbewusster.

Am 28. September 2022 hatte Wegners unverhoffte Reise begonnen. Es ist ungewöhnlich, den Beginn eines Wahlkampfes genau bestimmen zu können. Im Fall der Wiederholungswahl kann man es. Am 28. September veröffentlichte der Landesverfassungsgerichtshof Berlin eine Pressemitteilung, die es nicht an Eindeutigkeit vermissen ließ.

Nur eine „vollständige Ungültigerklärung der Abgeordnetenhauswahl vom 26. September 2021“ könnte die aufgetretenen Fehler ausmerzen. An diesem Mittwoch im September war abzusehen: Berlin darf, Berlin muss neu wählen.

Eine CDU-Mehrheit war 20 Jahre lang fast undenkbar

Für die CDU war diese Wiederholungswahl ein Geschenk. Großstädte sind traditionell ein schwieriges Pflaster für die Partei. Dass nun ausgerechnet der konservative Berliner CDU-Landesverband stärkste Kraft in der vermeintlich so linken Hauptstadt wird, war fast 20 Jahre lang undenkbar. Auch der Bankenskandal, der zum Sturz des letzten CDU-Bürgermeister Eberhard Diepgen führte, hatte daran seinen Anteil.

Diesmal war Wegners Wahlkampf eine sichere Sache: Zu viele Dysfunktionalitäten der Stadt waren, nicht zuletzt durch die Wahlwiederholung selbst, unübersehbar geworden. Mehr als die eigene Programmatik dominierte den Wahlkampf die Kritik am rot-grün-roten Senat. Das zeigt auch eine Umfrage der ARD am Wahlabend: 50 Prozent der CDU-Wähler wählten die Partei „aus Enttäuschung über andere Parteien“, viele Wähler wechselten von der SPD herüber. Die Stadt färbt sich schwarz: Die CDU errang außerdem mehr als die Hälfte aller Direktmandate in Berlin.

Auch die Debatte um Ausschreitungen in der Silvesternacht nutzten offensichtlich der CDU: Die Partei gewann in den Umfragen danach weiter an Zustimmung. Mehr als 80 Prozent der Wähler erhoffen sich von der Partei ein besseres Durchgreifen in Sicherheitsfragen. Auch das ergaben Umfragen am Wahlabend. Die Abfrage von Vornamen der Tatverdächtigen, Forderungen nach besonders kurzen Verfahren und mehr Integrationswillen von Einwanderern kommen offenbar an in Berlin – vor allem in den Außenbezirken.

2001 regierte zuletzt ein CDU-Bürgermeister Berlin – Eberhard Diepgen.

Ob Wegners Wahlsieg ihm aber den Weg zum Amt des Regierenden Bürgermeisters ebnet, muss man bezweifeln. Er wird wieder kämpfen müssen. Die FDP zieht nicht mehr ins Parlament ein. Die Forderungen nach einer radikalen Verwaltungsreform und scharfer Kritik am vermeintlichen Kampf gegen das Auto hatten zwar für Aufsehen gesorgt, aber offenbar zu wenig verfangen. Viele Wähler wanderten ab zur CDU. Wegner kann nun Zweierbündnisse mit Grünen oder der SPD schmieden – zumindest, wenn diese das wollen.

Können SPD, Grüne und Linke denn einfach so weitermachen? Bei diesem Erdrutschsieg der CDU? Die SPD um Amtsinhaberin Franziska Giffey verliert drei Prozent – sie ist die klare Wahlverliererin. Giffey und Fraktionschef Raed Saleh verlieren beide auch ihre bisher bombensicheren Direktmandate an die CDU. Die SPD liegt nach dem vorläufigen Endergebnis nur wenige Stimmen vor den Grünen und rutschte damit nur knapp nicht auf Platz drei ab.

SPD-Wahlkampf: Giffey schreibt, Giffey guckt, Giffey arbeitet

Giffeys Strategie im Wahlkampf war klar: Sie betonte, dass sie persönlich erst nach der Wahl ins Amt kam und für das Wahlchaos so nicht haftbar gemacht werden könne. Die Kampagne der Sozialdemokraten setzte komplett auf ihre Person. Auf den Plakaten gab es – außer dem 29-Euro-Ticket – kaum Themen. Nur: Giffey schreibt, Giffey guckt, Giffey arbeitet. Auch wenn ihre Beliebtheit zuletzt gelitten hatte: Das sollte das Pfund sein, das die Partei vor die Grünen tragen sollte. Geholfen hat das nicht gegen Verluste.

Aber die Ausgangslage war für Giffey auch denkbar schwierig, als der Wahlkampf im November begann: Die Umfragen schlecht, die Spannungen zwischen dem linken Landesverband und der pragmatischen Parteichefin, nicht zuletzt die Wiederholungswahl selbst. Die SPD trägt die politische Verantwortung für die verpatzte Wahl 2021. SPD-Bausenator Andreas Geisel, damals noch Innensenator, konnte nur durch die Loyalität seiner Chefin Giffey sein Amt behalten.

Bettina Jarasch hat es ebenfalls bis zuletzt nicht geschafft, die Berliner von sich und den Grünen zu überzeugen: Bei der Direktwahl lag sie sowieso hinter Giffey, aber zuletzt auch zunehmend deutlich hinter Wegner. Ihre Auftritte in den Auseinandersetzungen mit den anderen wurden selbst in der Partei als „wenig hilfreich“ bewertet.

Wegner machte im Wahlkampf von Woche zu Woche eine bessere Figur: Aus dem blassen Partei-Netzwerker wurde ein schlagfertiger Spitzenkandidat. © David Heerde / David Heerde

Die Stadtmitte, das hat sich kaum geändert, tickt weiter grün. Vielleicht hat sich auch die Strategie der Grünen besser ausgezahlt, als selbst mancher Kritiker in der Partei meint: die eigene Klientel, komme was wolle, zur Wahl zu mobilisieren. Deshalb setzte sich Jarasch für die erneute Sperrung der Friedrichstraße ein, deshalb verweigerten die Grünen bis zuletzt jede größere Debatte über die Silvesternacht.

Die Gräben zwischen Grünen und CDU wurden durch den Wahlkampf massiv vertieft. In der Verkehrsfrage signalisiert die CDU wenig bis kein Entgegenkommen, in der Silvesterdebatte können die Grünen den Christdemokraten die Abfrage der Vornamen von Berliner Jugendlichen mit mutmaßlichem Migrationshintergrund kaum verzeihen.

Für die CDU ist der Erfolg noch kein Sieg

Wahlsieger Wegner ist seit Tagen klar, dass ihn ein Wahlsieg nicht automatisch ins Rote Rathaus katapultiert. Naiv ist er nicht, bei Weitem nicht. Mit SPD und mit Grünen will er reden – wohl auch in dieser Reihenfolge. Wegner wird dann klug die Gräben zuschütten müssen, Angebote machen.

Deutlich hat er die Wahl zwar gewonnen, aber eine strukturelle linke Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus haben die drei Parteien des bisherigen Bündnisses noch immer gegen das konservative Lager. Auch wenn sie geschmolzen ist. Wegner fehlen die natürlichen Partner.

Amtsinhaberin Giffey verdeutlichte am Abend, wie schwer die Verhandlungen werden dürften. „Verkehr und Integration sind die beiden großen Polarisierungsthemen – und die CDU ist da mit sehr klar populistischen Botschaften rausgegangen. Und das hat offensichtlich verfangen“, sagte Giffey. Aber was zählt ihr Wort noch? Innerparteilich stehen der SPD-Frau ganz schwere Tage bevor.

Die Botschaft vom „Wahlklau“, die in den Tagen vor der Wahl die Runde gemacht hatte, wollte am Sonntag niemand in der CDU wiederholen. CDU-Bundesgeneralsekretär Mario Czaja bezeichnete jeden Regierungsversuch abseits der CDU aber schonmal als „ausgesprochen unanständig“. Für eine parlamentarische Mehrheit braucht es aber Sitze, nicht Worte.

