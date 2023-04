Berliner Autorin Anna Mayr über Geld „Man kommt schneller aus Situationen, wenn man sich wie ein Arsch verhält“

In ihrem neuen Buch „Geld spielt keine Rolle” beschreibt Autorin Anna Mayr eine Szene: Sie sitzt mit ihrem Partner M. auf weiß lackierten Bierbankgarnituren in einer Bar, in der Rotwein fünf Euro kostet. Mayr schaut skeptisch. Ihr ist das zu billig.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden