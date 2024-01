Berliner Ex-Senator mit Rechtsdrall CDU ehrte Peter Kurth noch im Dezember – nun verlässt er die Mittelstandsunion

Er unterstützt die Identitäre Bewegung mit sechsstelligen Summen und stellt seine Wohnung für Treffen mit Rechtsextremisten und AfD-Politikern zur Verfügung: Der frühere Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth scheint tief in rechte Verbindungen verstrickt zu sein. Doch auch Monate nach seinem Parteiaustritt war Kurth noch bei einem Ortsverband in Prenzlauer Berg zu Gast. Und trotz der jüngsten Enthüllungen über seine Kontakte zur Neuen Rechten blieb er vorerst Mitglied in der Mittelstandsunion – bis die Vorsitzende des MIT-Kreisverbands nach einer Tagesspiegel-Recherche mitteilte: Nun zieht sich Kurth auch hier zurück.