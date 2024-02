Berliner Fashion Week für Normalos Wie Sie auch ohne Ticket etwas vom Glanz und Glamour abbekommen

Am Montag startete die diesjährige Berlin Fashion Week. Das seit dem Jahr 2007 zweimal jährlich stattfindende Event verwandelt die Hauptstadt noch bis einschließlich Donnerstag zum Modehotspot. Vorgestellt wird die Herbst-/Winterkollektion für das Jahr 2024/25.

Auch wenn die wohl aufregendsten Momente auch dieses Jahr wieder auf den Laufstegen stattfinden dürften, auf die ohne Ticket oder Akkreditierung kein Blick zu erhaschen ist, bietet der Showkalender auch einige spannende Veranstaltungen für ticketlose Fashion-Begeisterte.

Die Show des Labels Gerrit Jacob vom Montag war eines der Events, das leider nur mit Ticket zu besuchen war. © dpa/Jens Kalaene

Die sogenannten Side-Events sind „Open to the Public“ - also für alle Interessent:innen zugänglich. Das sind die spannendsten Events:

Dienstag, 06.02.2024

Human Touch Brand Launch , Notagallery, Potsdamer Straße 124, 10783 Berlin (18-22 Uhr): Eine Kunstinstallation, in deren Mitte die Künstler:innen an ihren Nähmaschinen sitzen und die Ausstellungsstücke, die hinterher teilweise auch erworben werden können, live anfertigen.

Lotre - Luxury Knitwear, Gallery Malina, Auguststraße 82, 10117 Berlin (19-20 Uhr): Die nachhaltige Berliner Marke empfängt ihre Gäst:innen mit einem Glas Sekt und präsentiert ihnen Stücke aus „hochwertigem und außergewöhnlichem Strickdesign".

Mittwoch, 07.02.2024

Studio2Retail Pop Up , Bikini Berlin, Budapester Straße 38-50, 10787 Berlin (10-20 Uhr, auch am Dienstag und Donnerstag): Das aus einer Kooperation der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und des Fashion Council Germany entstandene Projekt stellt auch in diesem Jahr wieder eine Reihe spannender Marken in seinem Pop-up-Store vor, die bei einem Glas Sekt und guter Musik bestaunt werden können.

Malina - Sustainable Couture, Gallery Malina, Auguststraße 82 10117 Berlin (19-22 Uhr): Die Gründerin der nachhaltigen Frauenmodemarke stellt hier ihre neuen Avantgarde-Modelle vor. Die Stücke sollen „eine Symbiose aus dem menschlichen Körper und malerischen Elementen" ausdrücken. Alle Modelle seien mit nachhaltigen Materialien entwickelt worden.

Donnerstag, 08.02.2024

Puff-Up Event // Prototype: AM , Rosebud, Hakeschen Höfe, Rosenthalerstraße 36, 10178 Berlin (15-21 Uhr): Dieses Event wird von der Consulting-Agentur Out of Office präsentiert und verspricht eine „audiovisuelle Erfahrung sondergleichen“.

R+ x Visionary Services, Ravemore Berlin | R+ Boppstraße 5 10967 Berlin (16-20 Uhr): Eine Mischung aus Rave und Fashion bietet dieses von DJ Rebekah musikalisch begleitete Event, bei dem die Stücke der neuen Kollektion „Go hard or go home" ausgestellt werden - inklusive einiger speziell für dieses Event kreierten Sonderstücke.

Weitere Details zu den aufgelisteten Veranstaltungen sowie alle weiteren Events können dem Showkalender entnommen werden.