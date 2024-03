Berliner Feuerwehr im Einsatz Reinickendorfer bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf ist am Mittwochmorgen ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner gegen 4.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Gotthardstraße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Bezirke-Newsletter: Reinickendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Diese konnte das Feuer in der Wohnung im vierten Stock löschen. Im Inneren fanden die Feuerwehrleute den 62-jährigen Mieter leblos vor. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch behandelt wird.

Das Haus war für die Löschmaßnahmen evakuiert worden. Im Anschluss konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. (Tsp)