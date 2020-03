Die Vertreter von mehr als 150 Berliner Restaurants und Gaststätten haben einen Offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) unterzeichnet. In dem Schreiben, das der Landesverband der Hotel- und Gaststätten (Dehoga) am Montagvormittag verbreitete, heißt es, man wisse zu würdigen, was Müller und seine Kolleginnen und Kollegen im Senat in der Coronakrise leisten würden. Aber man stehe bereits jetzt mit dem Rücken an der Wand. Auch mehrere mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Spitzenrestaurants finden sich in der Liste der Unterzeichner.

"Unsere Existenz ist dramatisch gefährdet, denn ohne Buchungen und Gäste schauen wir in leere Kassen und Konten, sehen die stillen Räume unserer geschlossenen Betriebe und wissen schon jetzt nicht, wie wir und unsere MitarbeiterInnen den Monatswechsel überstehen werden, geschweige denn, wie wir die anstehenden Miet- und sonstigen Zahlungen des neuen Monats leisten sollen", heißt es wörtlich in dem Brief. "Erreichen uns nicht unkompliziert und schnellstmöglich Hilfsgelder, werden viele unserer KollegInnen den April nicht durchhalten können", kündigen die Gastronomen an.

Konkret wünschen sich die Betreiber im Prinzip die komplette Übernahme aller Schäden und Risiken, die sich aus der Coronakrise ergeben, nämlich unter anderem Soforthilfen, einen Nothilfefonds, um Liquiditätsengpässe abzufangen, eine sofortige Kostenübernahme der Bruttogehälter (Vollzeit und Teilzeit), sofortige Bürgschaften für Miet- und Pachtverpflichtungen, ein Rückzahlung von Gewebe- und Körperschaftssteuer-Vorauszahlungen und eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für ein Jahr.

Es gebe keinen "Nachholeffekt" in der Gastronomie, schreiben die Unterzeichner dem Regierenden Bürgermeister, der entgangene Umsatz lasse sich nicht wettmachen. "Denn das Essen oder Getränk, das wir heute nicht verkaufen, werden wir drei Monate später nicht mehrfach an den Gast bringen können."

Die Gastronomen erklärten sich auch bereit, Berlins Einsatzkräfte mit Speisen und Getränken zu versorgen. So gut wären diese wohl noch nie versorgt worden. Unter den Unterzeichnern finden sich nämlich auch Feinschmecker-Restaurants wie das von Starkoch Tim Raue, das "Horváth", das "Nobelhart und Schmutzig" oder das gerade mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete "Rutz".