Berliner Kriminalpolizei ermittelt Männliche Leiche in Altkleider-Container gefunden

Eine männliche Leiche ist in der Nacht zum Sonntag an einem Altkleider-Container in Berlin-Halensee gefunden worden. Der Körper steckte zur Hälfte in dem Container, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten demnach nur den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt. (dpa)