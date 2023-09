Berliner Moratorium läuft aus Senat und landeseigene Wohnungsunternehmen verhandeln über Mieterhöhungen

Mieterinnen und Mieter der landeseigenen Wohnungsunternehmen (LWU) in Berlin sollen bis Monatsende Klarheit darüber haben, inwieweit sich ihre Mieten in den kommenden Jahren erhöhen könnten.

Die entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen den sechs Unternehmen und dem Senat sollen Ende September abgeschlossen werden, kündigte Bausenator Christian Gaebler (SPD) am Rande einer Besichtigung von vier Neubauprojekten der städtischen Wohnungsgesellschaften an. An der „Neubautour“ nahmen auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und Umweltsenatorin Manja Schreiner (beide CDU) teil.

In der derzeit geltenden Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und den LWU ist eine Mieterhöhung von maximal zwei Prozent pro Jahr festgeschrieben. Diese wurde im Jahr 2021 allerdings zunächst auf ein Prozent gesenkt. Seit Herbst 2022 gilt sogar ein Mietmoratorium für die Bestandsmieten der Landeseigenen: Dadurch sind alle Mieter kommunaler Wohnungen von Mietsteigerungen verschont. Die Regelung, die als Entlastung in der Energiekrise eingeführt wurde, läuft Ende 2023 aus.

Ab dem 1. Januar gilt dann die neue Kooperationsvereinbarung, die die Vorstände der sechs Firmen mit Bausenator Gaebler und dem Finanzsenator Stefan Evers (CDU) zurzeit verhandeln.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (l., CDU) und Bausenator Christian Gaebler (SPD) auf der Baustelle eines Neubauprojekts der Degewo am Halleschen Ufer. © dpa/Annette Riedl

Klar ist bereits jetzt, dass die Mieten stärker steigen werden als in den vergangenen Jahren. Er wolle „gute Finanzierungsbedingungen“ für die Landeseigenen, damit diese ihrer vielfältigen Aufgaben beim Neubau, der energetischen Sanierung, dem Ankauf neuer Wohnung und einer sozialen Mietenpolitik gerecht werden können, sagte Gaebler. Dazu gehöre auch, dass Mieterinnen und Mieter „für eine gute Wohnung und ein gutes Wohnumfeld eine angemessene Miete zahlen“.

Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzender der Gesobau und Sprecher der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, warb intensiv für mehr Spielraum bei der Gestaltung der Mieten. „Wir wollen weiter unsere Aufgaben erfüllen. Das Stichwort dafür ist: Eigenwirtschaftlichkeit“, sagte Franzen. „Wir brauchen wieder Mietentwicklung.“ Franzen wies unter anderem auf gestiegene Baukosten, höhere Zinsen und zunehmende Umweltauflagen hin, die den Neubau verteuern würden.