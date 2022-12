Berliner Mordkommission ermittelt Ehemann soll 96-Jährige in Britz getötet haben

Im Berliner Stadtteil Britz in Neukölln ist am Donnerstag zu einem Tötungsdelikt gekommen. Gegen 17 Uhr habe eine Pflegekraft gegen 17 Uhr eine 96-jährige Frau leblos in ihrem Haus in der Jochen-Nüßler-Straße aufgefunden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der gleichaltrige Ehemann befand sich den Angaben der Polizei zufolge ebenfalls schwer verletzt im Haus. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Ehemann zunächst seine Frau getötet hat und sich anschließend das Leben nehmen wollte.

Der 96-Jährige wurde wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt. (Tsp)

