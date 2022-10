Berliner Öffi-Outfits BVG bringt Modekollektion mit neuem Sitzmuster heraus

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gehen mit ihrem neuen Sitzmuster unter die Modedesigner: In Zusammenarbeit mit dem Label „QS by s.Oliver“ und der Werbeagentur Jung von Matt SAGA hat das Nahverkehrsunternehmen eine eigene Modelinie veröffentlicht. Die Kleidungsstücke ziert das neue Muster der Bus- und Bahnsitze, das diesen Sommer vorgestellt wurde.

Die Kollektion – T-Shirts, Jacken, Westen, Pullover und Socken – steht unter dem Motto „Mehr Street kann Wear nicht sein“. Erhältlich ist sie laut BVG ab diesem Mittwoch beim Online-Versandhändler Zalando sowie in einem eigens dafür errichteten Pop-up-Store im U-Bahnhof Alexanderplatz, neben dem dortigen BVG-Kundenzentrum. Geöffnet ist der Laden montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.

Die ersten beiden Doppeldeckerbusse der BVG haben diesen Juli Sitze mit dem neuen „Muster der Vielfalt“ erhalten. In den kommenden Jahren sollen alle alten Sitze in den BVG-Transportmitteln damit ausgestattet werden. Wenn alte Bezüge ohnehin ausgewechselt werden müssen, wird ab 2023 das neue Design angebracht. Außerdem gehen Stück für Stück auch die ersten Neufahrzeuge damit an den Start.

Unter anderem T-Shirts und Pullis gibt es mit dem neuen Muster. © Foto: BVG

Am Dienstagabend zeigte die BVG laut ihrer Mitteilung ihre Kollektion bei einer Modenschau. Ab Mittwoch ist sie erhältlich, „solange der Vorrat reicht“, hieß es von den Verkehrsbetrieben. „Wir wollen unser neues Muster der Vielfalt nicht nur in unseren Fahrzeugen zeigen, sondern unsere bunte Botschaft der Toleranz mindestens in die ganze Stadt tragen“, teilte Christine Wolburg mit, BVG-Bereichsleiterin für Vertrieb und Marketing.

Ihr altes „Würmchen-Muster“ gibt die BVG wegen eines Rechtsstreits mit dem Urheber des Musters auf. Das auch als „Urban Jungle“ bekannte Design ziert nicht nur Busse und Bahnen. Auch Fan-Artikel wie Tassen, Krawatten und Beutel wurden verkauft. Anfang 2018 hatte die BVG zudem in Zusammenarbeit mit Adidas einen Turnschuh im alten Sitzmuster-Design herausgebracht – mit integriertem Jahresticket.

