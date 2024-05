Berliner Polizei bittet um Hinweise Frau stirbt mit Stichverletzungen vor Hauseingang in Charlottenburg

Nach einem Tötungsdelikt in Charlottenburg bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Gegen 13 Uhr war im Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Jenaer Straße eine Frau mit Stichverletzungen gefunden worden. Herbeigeeilte Einsatzkräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, jedoch ohne Erfolg.

Die Berliner Polizei fragt: Wer hat in den Mittagsstunden des heutigen Tages im Umfeld der Jenaer Straße Schreie oder ähnliche Geräusche vernommen?

Wer hat kurz vor oder nach der Tat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Die Mordkomission hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nach Hinweisen. Diese können per Telefon unter (030) 4664-911222, per E-Mail an lka112-hinweis@polizei.berlin.de, an jeder anderen Polizeidienststelle sowie mithilfe der Internetwache der Berliner Polizei abgegeben werden. Zudem ist die 2. Mordkomission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten zu erreichen. (Tsp)