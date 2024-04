Berliner Polizei bittet um Mithilfe Mann soll auf 66-Jährigen im Park am Insulaner eingetreten haben

Der Vorfall ereignete sich Mitte März: Am Nachmittag des 14. März 2024 soll ein bisher unbekannter Täter einen Rentner im Park am Insulaner in Berlin-Schöneberg zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten haben. Der 66-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Rentner gegen 14.45 Uhr auf einer Sitzbank in einer Grünanlage am Insulaner gesessen haben, als er von einem Mann angesprochen wurde. Als der 66-Jährige den Ort kurz darauf verließ, sei der Unbekannte ihm gefolgt. Anschließend soll der Tatverdächtige den Mann geschubst, ein Messer gezogen und ihn damit bedroht haben. Der Rentner habe sich dann gegen den Angreifer verteidigt, so die Polizei weiter.

Daraufhin soll ihm der Tatverdächtige ins Gesicht geschlagen und, nachdem der Verletzte zu Boden gegangen war, weiter gegen dessen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Ein Passant bemerkte den Angriff. Als er einschritt, konnte der Täter den Park unerkannt verlassen.

Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes sucht die Kriminalpolizei nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Tathergang oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen kann, soll sich bei der Polizei melden. Auch Zeugen, die am Nachmittag des 14. März auffällige Beobachtungen in der Parkanlage gemacht haben, sollen die Polizei kontaktieren.

So beschreibt die Polizei den Tatverdächtigen 40 bis 50 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß

und schlanke Statur

westeuropäischer Phänotyp, sprach akzentfrei deutsch

eingedellte, vernarbte Haut, keine Akne

keine Akne volles, kräftiges, hell- bis dunkelbraunes Haar, zum Seitenscheitel links gekämmt

zum Seitenscheitel links gekämmt weit auseinanderstehende Zähne, besonders große Lücke zwischen den Schneidezähnen

sichtbare Hautverdickung am Zahnfleisch oben

kein Bart, keine Brille

Am Tattag trug er ein pinkes Sweatshirt, dunkle Outdoorjacke, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe ohne Senkel

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473118 auf. Außerhalb der Bürodienstzeiten können Hinweise unter (030) 4664-471012, per E-Mail an Dir4K31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden. (Tsp)