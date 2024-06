Berliner Polizei geht von Raubversuch aus Verletzte 80-Jährige im Spandauer Südpark gefunden

Im Südpark in Berlin-Spandau ist am Donnerstagabend eine 80-Jährige mit massiven Verletzungen im Gesicht aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach könnten die Verletzungen durch äußere Gewalteinwirkung entstanden sein. Die Frau kam in stationäre Behandlung. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes und bittet dabei auch die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Die Ermittler fragen: Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Wer hat in den letzten Tagen auffällige Personen im Park bemerkt? Auch um sonstige sachdienliche Hinweise wird gebeten.

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Straße 61 a in Moabit unter den Rufnummern (030) 4664273110 und (030) 4664271100 sowie per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de melden. Auch die Internetwache der Polizei und jede andere Polizeidienststelle nehmen Hinweise entgegen. (Tsp)