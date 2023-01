Berliner Polizei schickt Entschärfer Verdächtiger Gegenstand an Bushaltestelle gefunden – keine Bombe

Ein verdächtiger Gegenstand hat am Sonntag in Alt-Hohenschönhausen ein Entschärfungskommando der Polizei auf den Plan gerufen. An einer Bushaltestelle in der Große-Leege-Straße hatten Fahrgäste, die auf den Bus warteten, das Paket gegen 14 Uhr gefunden und die Polizei alarmiert, wie ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel auf Anfrage sagte. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Die Polizei sperrte den Bereich um die Haltestelle ab und schickte Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) vorbei, die den Gegenstand anschließend untersuchten. Das Fazit: Es handelte sich nur um Elektroschrott. Das Paket habe aus Drähten, „mutmaßlich einer Batterie und mutmaßlich auch aus Teilen eines E-Scoters“ bestanden und somit den Anschein erweckt, gefährlich zu sein, sagte der Sprecher. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen.

Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz mit rund zwölf Beamten nach Angaben des Sprechers beendet. Die Polizei ermittelt in der Frage, ob der Gegenstand mit der Absicht abgelegt wurde, als Sprengkörper wahrgenommen zu werden.

