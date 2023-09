Berliner Queer-Aktivistin Barbie Breakout „Drag macht das Leben bunter und reicher. Und Drag rettet Leben“

Barbie Breakout, ab dem 5. September stehen in der Show „Drag Race Germany“ Menschen in extravaganten Kostümen auf der Bühne, singen, tanzen, schminken sich. Sie machen selbst seit vielen Jahren Drag. Wie sind Sie dazu gekommen?

Ich habe mich als Kind selbst ganz eindeutig als Mädchen empfunden, nannte mich Tina und trug, wenn man mich ließ, Kleider und Röcke. Meine Familie hat das einigermaßen akzeptiert. Aber ich habe auf der Straße so viele Gewalterfahrungen gemacht, wurde zum Beispiel verprügelt, weil ich „zu feminin“ war, sodass ich diesen Teil nach einer Weile versteckt und unterdrückt habe. Irgendwann habe ich dann Drag entdeckt und gedacht: Das ist eine Möglichkeit für mich, diesen Teil von mir auszuleben und zu feiern, ohne, dass mir die Leute direkt auf die Fresse hauen.