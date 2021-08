Erst die Feier und dann der Ernst des Lebens: Rund 36.000 ABC-Schützen sind am Samstag in Berlin eingeschult worden. Das bedeutet Schultüten, Süßigkeiten und aufgeregte Kinder. Die Feierlichkeiten stehen erneut unter dem Eindruck von Corona.

„Ich bin nach vorne und hab mich gefreut“

Nur anfangs nervös. Nika hatte vorher ein bisschen Lampenfieber. Privat

Die Vorfreude war für Nika mit die größte Freude: Über drei Wochen hat die Sechsjährige ihre Schultüte vor allem mit ihrem Vater immer weiter bemalt – mit Dinosauriern, einer Schatztruhe und einem Vulkan. Voller stolz trägt sie sie auf dem Weg zur Schule. Etwas Lampenfieber ist auch dabei.

„Ich habe Angst, wenn ich später auf die Bühne muss“, sagt sie. An der Grundschule im Nordkiez von Friedrichshain angekommen muss ihre Familie erst noch durch die „Maskenkontrolle“. „Alle Erwachsenen tragen einen Mundschutz? Gut, dann dürfen sie auf den Schulhof“, sagt eine Lehrerin.

Auf dem Gelände drängen sich dann die etwa 150 Erwachsenen in einem Halbkreis um die Open-Air-Bühne. Vergangenes Jahr musste sich jede Familie noch um je einen Hula-Hoop-Reifen gruppieren, um Abstand zu halten. Mit Nika werden 24 Kinder in drei Parallelklassen gemeinsam eingeschult.

Die Zweit- und Drittklässler führen ein Musical über eine Raupe auf, die zum Schmetterling wird. Dann werden die Kinder einzeln aufgerufen und gehen für 25 Minuten zum ersten Unterricht in ihre Klassen. Und Nikas Lampenfieber? „Na, ich bin einfach nach vorne und hab mich gefreut“, sagt sie. „Jetzt geht es endlich los mit dem Lernen.“ Tsp

„Ich bin in der Hasenklasse“

Selbstgemacht. Annelis Schultüte hat ihre Mama gebastelt. Foto: Saara von Alten

Anneli ist sechs Jahre alt und in der Athene-Grundschule in Lichterfelde eingeschult worden. „Ich war richtig aufgeregt“, erzählt sie später in ihrem Garten. Mit zur Feier auf dem Schulhof durften nur ihre Eltern und ihr kleiner Bruder. „Dort haben die großen Kinder für uns gesungen“.

Danach ging es direkt in die Klasse. „Ich bin in der Hasenklasse und wir haben ein Kuscheltier, außerdem haben wir schon Hausaufgaben bekommen“. Das Beste sei allerdings die Schultüte gewesen. Darin gab es unter anderem Elfenspielzeug.

Eine neue Freundin hat sie auch schon – ihre Sitznachbarin. Sie freut sich sehr, diese ab nächster Woche regelmäßig zu sehen. Etwas traurig ist sie, dass ihre extra angereiste Oma nicht mitdurfte, jedes Kind konnte nur zwei Personen mitnehmen. Das mit den Masken findet sie nicht gut, aber „es geht“. Saara von Alten