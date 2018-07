Der Berliner Senat hat am Montag eine unerwartete Personalentscheidung getroffen. Bilkay Kadem, bis vor wenigen Monaten noch Bilkay Öney, soll nach Tagesspiegel-Informationen die Leitung des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung werden. Immer wieder hatte es heftige Debatten um die Nutzung von Berliner Liegenschaften gegeben. Noch unter dem Namen Öney war die SPD-Politikerin von 2011 bis 2016 Integrationsministerin in der grün-roten Regierung in Baden-Württemberg.

Einst wechselte sie von den Grünen zur SPD

Zuvor hatte Öney in Berlin für Aufsehen gesorgt. Von 2006 bis 2011 war sie Abgeordnete in Berlin - und zwar zunächst für die Grünen. Im Frühjahr 2009 kam es dann zu einem kleinen Eklat: Sie wechselte überraschend von den Grünen zur SPD und stärkte als neues Mitglied in deren Fraktion den rot-roten Senat unter Klaus Wowereit (SPD). Der Berliner Senat bestätigte den Wechsel in den Berliner Landesdienst am Montagvormittag vorerst nicht.