Berliner SPD spielt auf Zeit Die Dauerregierungspartei sucht sich selbst

Wenn die Berliner SPD am Samstag ab 13 Uhr zum Landesparteitag zusammenkommt, dürfte vor allem eins im Vordergrund stehen: eine Übung in Selbstvergewisserung. Die Rückschau auf das für die SPD desaströse Wahlergebnis, der Unmut vieler über das enge Ergebnis bei der Mitgliederbefragung zur Koalitionsbildung mit der CDU – all das will die Partei weit hinter sich gelassen haben und stattdessen in die Zukunft gucken: Wo geht es inhaltlich hin? Am Horizont zeichnet sich zwar schon die Abgeordnetenhauswahl 2026 ab. Doch am Samstag soll es vor allem um Sachthemen gehen.