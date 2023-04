Knappe Mehrheit beim Mitgliederentscheid Berliner SPD stimmt offenbar für Koalition mit CDU

Am späten Sonntagnachmittag hat sich kurz vor Bekanntgabe des Ergebnisses eine knappe Mehrheit an der SPD-Basis für eine Koalition mit der CDU abgezeichnet. Laut Tagesspiegel-Informationen sollen 54,3 Prozent der Wählenden mit „Ja“ gestimmt haben. Damit wäre der Weg frei für den Einzug von CDU-Landeschef Kai Wegner als Regierender Bürgermeister ins Rote Rathaus - mit der SPD als kleinem Koalitionspartner.

Die Auszählung der Stimmzettel des SPD-Mitgliedervotums verzögerte sich am Sonntag. In Kürze wird die Verkündung des Ergebnisses erwartet. Zuvor war die Bekanntgabe für eine Stunde früher angekündigt worden.

Franziska Giffey veröffentlichte am Sonntagnachmittag ein Foto auf Instagram, dass die SPD-Vorsitzende und Regierende im roten Kostüm gut gelaunt vor dem Kurt-Schumacher-Haus, der Berliner SPD-Zentrale im Wedding, zeigte. Darunter schrieb sie: „Grüße vom Kurt-Schumacher-Haus, der Landeszentrale der Berliner SPD, in der es heute spannend wird. Gerade läuft die Auszählung des SPD-Mitgliedervotums zum Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU.“ Etwa um 17 Uhr werde das Ergebnis bekannt gegeben.

Dass Giffey sich frühzeitig in der Parteizentrale einfindet, könnte als Zeichen gewertet werden, dass die Partei in ihrem Sinne abgestimmt hat.

Zweieinhalb Wochen hatten die 18.566 stimmberechtigten SPD-Mitglieder Zeit, sich an der Abstimmung zum Koalitionsvertrag mit der CDU zu beteiligen.

Der Zählvorgang im Kurt-Schumacher-Haus findet unter großen Vorsichtsmaßnahmen statt. So mussten die rund 60 Personen, die an der Auszählung beteiligt sind, im Vorfeld ihre Mobiltelefone und Smartwatches abgeben. Während der Auszählung sind alle Mitglieder der Zählkommission in der ersten Etage des Hauses eingeschlossen und dürfen diesen Bereich nicht verlassen. Die SPD will so verhindern, dass Informationen über die Abstimmung nach draußen dringen oder sogar ihren Weg in die sozialen Medien finden.

Freiwillige Helfer wurden ausgelost

Die Zählkommission besteht aus der Wahlkommission des Landesparteitags, die immer für zwei Jahre gewählt ist und aus Vertretern der Kreisverbände sowie 12 Mitgliedern des Landesvorstands besteht. Vorsitzende der Kommission ist Abgeordnete und Landesvorstandsmitglied Ina Czyborra. Zusätzlich dazu sind am Sonntag noch hauptamtliche Mitarbeiter des Landesverbands an der Auszählung beteiligt sowie 25 freiwillige Helfer, die sich im Vorfeld bewerben konnten und ausgelost wurden.

Mithilfe von Maschinen werden die Briefe aufgemacht. In einem ersten Raum werden die eidesstaatlichen Erklärungen überprüft und von den Stimmzetteln getrennt. Die Stimmabgabe wird zu diesem Zeitpunkt auch im Wahlverzeichnis notiert.

In einem weiteren Raum werden dann die Stimmzettel gezählt, jeder Zettel zwei Mal.

12.000 SPD-Mitglieder haben an der Abstimmung teilgenommen

So viel ist schon sicher: Die erforderliche Mindestbeteiligung von 20 Prozent der 18.556 Stimmberechtigten war schon lange vor Fristende am Freitagabend erreicht. Wie die SPD am Samstag auf Twitter mitteilte, haben rund 12.000 Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen.

Die Hauptstadt-SPD ist in der Frage, wer Berlin künftig regieren soll, gespalten. Mehrere Kreisverbände sprachen sich gegen eine Zusammenarbeit mit der CDU aus. Die Jusos kritisierten den Koalitionsvertrag als „ein schwarzes Korsett mit roten Schleifen“ und riefen zu einem Nein auf. Aus ihrer Sicht ist Rot-Grün-Rot weiterhin die erste Wahl.

Nicht zuletzt die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh warben für das schwarz-rote Bündnis und betonten immer wieder die sozialdemokratische Handschrift des Koalitionsvertrags. Giffey war bereit, für eine Regierungskoalition mit der CDU ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin aufzugeben, das sie bei der Fortsetzung von Rot-Grün-Rot behalten hätte.

Alternative Schwarz-Grün?

Wenn sich eine klare Mehrheit der SPD-Mitglieder gegen Schwarz-Rot entschieden hat, dürfte auch die Diskussion um die Doppelspitze des Landesverbands beginnen. Vor allem aber stellt sich die Frage, wer Berlin denn dann künftig regieren soll. Schwarz-Grün wäre eine Alternative.

In der SPD gibt es einige, die den Gang in die Opposition für das Beste halten, um sich für die Wahl 2026 gut aufstellen zu können. Grüne und Linke haben in den vergangenen Tagen mehrfach darauf hingewiesen, es sei noch nicht zu spät für die Fortsetzung des bisherigen Dreierbündnisses.

Beobachter halten jedoch eine Zustimmung der SPD-Basis zur Koalition für wahrscheinlich. Ähnliche Abstimmungen im Bund 2013 und 2017 waren jeweils zugunsten einer Regierungsbildung mit der CDU ausgegangen. In den vergangenen Tagen mehrten sich allerdings die Stimmen, die diesmal ein knappes Ergebnis vermuten.

Für den Fall, dass die SPD-Mitglieder mehrheitlich Ja zum Koalitionsvertrag sagen, gibt es noch eine Hürde: Die CDU will in dem Fall am Montag bei einem Parteitag über den Koalitionsvertrag entscheiden. Bei den Christdemokraten gilt die Zustimmung allerdings als Formsache. (mit dpa)