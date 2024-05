Berliner SPD wählt neue Parteispitze Mitgliederbefragung geht zu Ende – rund 50 Prozent haben bereits abgestimmt

Die zweite Runde der Mitgliederbefragung der Berliner SPD zur künftigen Doppelspitze geht zu Ende. Bis Freitagvormittag hatte sich die Hälfte der Berliner SPD-Mitglieder beteiligt. Damit war das Interesse größer als in der ersten Runde. Die gut 18.000 Mitglieder des Landesverbands haben noch bis 22 Uhr Zeit, zwischen den beiden Bewerberduos auszuwählen, die in die zweite Runde gekommen waren.

9003 Mitglieder (49,99 Prozent) hatten bis zum Vormittag abgestimmt, wie SPD-Sprecher Ralf Höschele mitteilte. In der ersten Runde vom 6. bis 19. April waren es insgesamt 47,6 Prozent. „Wir werden die Hälfte schaffen“, sagte Höschele.

Abstimmen ist online möglich, aber auch noch per Briefwahl – wenn auch nicht mehr per Post. Für Wahlbriefe hat die SPD in der Landesgeschäftsstelle aber extra eine Urne aufgestellt, die bis Ablauf der Frist am Abend zugänglich ist.

Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung wird Samstag bekannt gegeben

Klarheit darüber, wer die Berliner SPD künftig anführt, gibt es voraussichtlich am frühen Samstagvormittag. Dann soll die Auszählung der mehr als 9000 Stimmen beendet sein. Die Bekanntgabe des Ergebnisses ist für 14 Uhr geplant. Noch-Parteichefin Franziska Giffey wird eines der beiden Bewerberduos zum Sieger küren.

Im Rennen um die SPD-Parteispitze sind die Duos Jana Bertels und Kian Niroomand (links) sowie Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel. © IMAGO/Funke Foto Services

Das erste Team besteht aus Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini. Sie kamen in der ersten Runde auf 48,2 Prozent und verfehlten die absolute Mehrheit damit nur knapp. Das zweite Team bilden SPD-Landesvize Kian Niroomand und die frühere Co-Vorsitzende der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels. In der ersten Runde vereinten sie 36,1 Prozent auf sich.

Eine klare Niederlage hatte beim ersten Wahlgang das dritte Duo erlitten, das aus dem amtierenden Parteivorsitzenden und langjährigen Fraktionschef Raed Saleh und der Bezirkspolitikerin Luise Lehmann aus Marzahn-Hellersdorf bestand. Dieses kam nur auf 15,65 Prozent und schied aus dem Rennen aus.

Böcker-Giannini und Hikel gelten als Favoriten

Eine klare Prognose zum Ausgang der Wahl trauten sich im Vorfeld der Auszählung nur wenige Sozialdemokraten zu. Zwar hatte der Abstand zwischen den beiden verbliebenen Kandidatenduos nach dem ersten Wahlgang knapp 12 Prozentpunkte betragen, unklar ist aber, wie sich die auf das klar abgeschlagene Duo aus Luise Lehmann und Raed Saleh entfallenen Stimmen aufteilen.

Von einer Rechts-Links-Auseinandersetzung war in den vergangenen Tagen parteiintern oft die Rede. Ob die aufgrund des Ergebnisses im ersten Wahlgang als Favoriten geltenden Böcker-Giannini und Hikel ihren Vorsprung werden behaupten können, ist unklar.

Die Berliner SPD steht vor einem Umbruch

Die Berliner SPD steht so oder so vor einem Umbruch. Mit Fraktionschef Raed Saleh und Franziska Giffey treten zwei Politiker ab, die die Außenwirkung der Partei in den vergangenen Jahren klar dominiert haben. Beide Kandidatenduos hatten im Vorfeld erklärt, einen Neuanfang anzustreben.

Endgültig gewählt werden soll die neue Doppelspitze auf Basis des Ergebnisses der Mitgliederbefragung bei einem Parteitag am 25. Mai. Das Votum der Mitglieder ist zwar für den Parteitag rechtlich nicht bindend, eine abweichende Abstimmung der Delegierten gilt aber als praktisch ausgeschlossen.

Die Beteiligung an der zweiten Runde der Abstimmung ist wie beim ersten Anlauf vor einigen Wochen eher mäßig. Bis Donnerstag, 11.45 Uhr, gaben laut SPD 46,8 Prozent der Mitglieder ihre Stimme ab. Zum Vergleich: In Runde eins lag die Beteiligung am Ende bei 47,6 Prozent. (mit dpa)