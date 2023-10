Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Trio soll Paar wegen angeblicher Schulden entführt haben

Weil sie ein Paar entführt und erpresst haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Berlin gegen drei junge Männer Anklage erhoben. Ihnen wird gemeinschaftlicher erpresserischer Menschenraub und Freiheitsberaubung vorgeworfen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Bei einem der Männer, einem 22-Jährigen, geht es auch um gefährliche Körperverletzung und sexuelle Belästigung.

Hintergrund der Tat sollen laut Staatsanwaltschaft angebliche Schulden von 65.000 Euro gewesen sein. Um diese einzutreiben, sollen ein 22-Jähriger und zwei 23 Jahre alte Männer im März 2022 den damaligen Partner der Frau entführt haben.

Am 25. März sollen sie die 23-Jährige nachts um 3 Uhr zu einem Baumarktparkplatz an der Grenzallee in Neukölln beordert haben und sie dann in ein leerstehendes Café gebracht haben. Dort sollen die Beschuldigten die Frau bedroht und von ihr verlangt haben, einen Kredit über 17.000 Euro aufzunehmen. Aus Sorge um ihren gleichaltrigen Freund und aus Angst vor Gewalt gegen sich soll die 23-Jährige zugestimmt haben.

Als die Frau die Polizei rufen wollte, soll der 22-Jährige dies verhindert haben, indem er ihr drohte, Bilder, die er auf dem Handy ihres Freundes entdeckt zu haben glaubte, zu veröffentlichen. Außerdem soll der Beschuldigte die 23-Jährige am Oberschenkel und am Rücken berührt und versucht haben, ihren BH zu öffnen.

Nachdem der 23-jährige Freund der Frau aufgetaucht war, soll das Trio mit dem Paar zahlreiche Anlaufstellen in der Stadt angefahren haben. Warum, ist laut Staatsanwaltschaft bislang unklar. Gegen 22 Uhr sei man dann in das Café zurückgekehrt. Dort soll der 22-Jährige noch mehrfach heftig auf den 23-Jährigen eingetreten haben, bevor das Paar dann gegen 23 Uhr freigelassen wurde.

Die beiden Opfer sollen anschließend aus Angst vor weiteren Übergriffen direkt über Österreich in die Türkei geflüchtet sein. Dort soll sich eines der Opfer, der 23-jährige Mann, noch immer aufhalten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. (Tsp, dpa)