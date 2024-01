Berliner Staatsschutz ermittelt Jugendliche reißen AfD-Wahlplakate herunter – Mann greift ein

Zwei Jugendliche sollen am Samstagvormittag in Berlin-Pankow mehrere Wahlplakate heruntergerissen haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen, teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Wie ein Sprecher auf Nachfrage des Tagesspiegel erklärte, handelte es sich dabei um Plakate der AfD anlässlich der Teilwiederholung der Bundestagswahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen sah ein 53-Jähriger, wie zwei 14-Jährige in der Straße Alt-Blankenburg mehrere Plakate von einem Werbeaufsteller herunterrissen. Als er die Jugendlichen daraufhin ansprach, sollen sie versucht haben, zu fliehen. In der Folge will der Mann versucht haben, einen der 14-Jährigen am Arm festzuhalten und will daraufhin mit ihm zu Boden gestürzt sein. Anschließend habe er den Jugendlichen mit einem Arm festgehalten, gab der 53-Jährige an. Der andere 14-Jährige blieb vor Ort.

Nachdem der Mann die Polizei gerufen hatte, gaben die beiden Jugendlichen gegenüber den Einsatzkräften an, nur ein Plakat von dem Aufsteller heruntergenommen und auf den Boden gelegt zu haben. Der Festgehaltene warf dem 53-Jährigen zudem vor, ihn zu Boden gestoßen zu haben, um ihn dort mit dem Knie gegen den Rücken zu fixieren. Er klagte über Schmerzen im Rücken, wollte sich aber nicht medizinisch behandeln lassen.

Nach der Feststellung ihrer Identitäten wurden alle Beteiligten vor Ort wieder entlassen. Die beiden Jugendlichen übergab die Polizei ihre Erziehungsberechtigten. (Tsp)