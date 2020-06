Seit Wochen diskutieren die rot-rot-grünen Senatoren regelmäßig über Lockerungen der Kontaktbeschränkungen und über die Maskenpflicht. Erst trödelte Berlin hinterher und führte als letztes Bundesland Ende April eine Maskenpflicht für den Einzelhandel ein. Nun zögert der Senat erneut, ein Bußgeld bei Nichttragens einer Maske im ÖPNV, Einzelhandel oder in der Gastronomie einzuführen. Das ist unverantwortlich.

Nur mit einem Bußgeld haben BVG-Sicherheitsleute und die Polizei eine rechtliche Handhabe, die Maskenpflicht zu kontrollieren und sie auch durchzusetzen. Die Zahlen der BVG belegen, dass nur noch zwei von drei Berlinern in der U-Bahn Maske tragen.

Und allerorts sieht man in Geschäften und Supermärkten Maskenmuffel, die sich nicht darum scheren, dass sie durch dieses unverantwortliche Handeln ältere und kranke Mitbürger gefährden können. Darauf angesprochen, reagieren viele aggressiv und nicht einsichtig.

Die Zahlen belegen die Notwendigkeit, schnell ein Bußgeld einzuführen muss: Die erste Corona-Ampel steht in Berlin auf rot. Die wichtige Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter anstecken kann, lag dreimal hintereinander über der kritischen Marke von 1,2. Und auch die Zahl der Neuinfektionen steigt kontinuierlich.

Seriöse Virologen wie Christian Drosten warnen davor, Lockerungen in der Hauptstadt ohne eine strenge Schutzmaskenpflicht zu begleiten.

Der Senat muss verantwortlich gegenüber den Bürgern handeln und am kommenden Dienstag auf seiner nächsten Sitzung ein Bußgeld bei Verletzung der Maskenpflicht beschließen. Für ideologische Spielchen ist gerade nicht die Zeit. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Experten warnen vor einer zweiten Welle im September. Und wäre das Virus grün-rot gesprenkelt sichtbar in der Luft, würden sich die ganzen wirren Verschwörungstheoretiker und rechte Populisten schnell in häusliche Quarantäne flüchten.