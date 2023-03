154 Arbeitslose weniger Stabiler Arbeitsmarkt in Berlin-Brandenburg

In Berlin waren im Februar 182.447 Personen arbeitslos, 1072 weniger als im Vormonat und 154 weniger als im vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag wie im Februar 2022 bei 9,0 Prozent, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. In Brandenburg waren im Februar 81.388 Menschen arbeitslos, 5706 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote beträgt dort aktuell 6,1 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr.

Die BA machte auf die Woche der Ausbildung aufmerksam, die im März ansteht. Dazu haben die Berliner und Brandenburger Arbeitsagenturen, Jobcenter und Jugendberufsagenturen Aktivitäten geplant, um Jugendliche bei der Suche einer Ausbildungsstelle zu unterstützen. „Die noch anstehenden Ferien und schulfreien Tage sind eine Möglichkeit, allen Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen betriebliche Praktika anzubieten“, sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der BA.

13.111 Jugendliche suchen aktuell in Berlin einen Ausbildungsplatz

Bis zum Februar haben sich den Angaben zufolge in der Jugendberufsagentur Berlin 13.111 Jugendliche ausbildungssuchend gemeldet. Dem steht ein Angebot von 11.347 Ausbildungsstellen in Berliner Firmen gegenüber. In Brandenburg suchen 8211 Bewerberinnen und Bewerber einen Ausbildungsplatz. Die Unternehmen haben dort bislang 12.018 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet.

