20 Verbände gemeinsam Berlins Wirtschaft gegen Antisemitismus

Ein jüdischer Gastronom, dem ein Davidstern auf die Fassade gesprüht wird. Ein Veranstalter, der erfährt, dass Tagungen bei ihm abgesagt werden, weil man sich nicht bei Juden treffen möchte. Eine Einzelhändlerin, die zögert, ihr Kind zur Schule zu schicken, aus Sorge um die Sicherheit in Berlin. Hinzu kommen Fakenews, die gezielt in den sozialen Medien verbreitet werden.

Dies sind nur einige der aktuellen Erfahrungsberichte von Unternehmern in Berlin, die bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und der IHK Berlin in der letzten Woche geteilt wurden. Die Teilnehmer waren sich zwar einig, dass die meisten Berlinerinnen und Berliner zur schweigenden Mehrheit gehören, die Antisemitismus verurteilen.

Aber eine Mehrheit, die schweige, überlasse den Antisemiten zu viel öffentlichen Raum, so die Sorge. Deshalb möchte ich an dieser Stelle klarstellen: Die Berliner Wirtschaft stellt sich gegen Antisemitismus. Vor einem Monat haben wir gemeinsam mit über 20 Berliner Wirtschaftsverbänden und Institutionen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die nach wie vor in vollem Umfang gilt:

Wir verurteilen Antisemitismus in jeglicher Form auf das Schärfste und die Tatsache, dass sich ausgerechnet in Deutschland Menschen jüdischen Glaubens nicht sicher fühlen, ist schwer erträglich. Berlin und seine Wirtschaft sind weltoffen, Heimat für Menschen, Institutionen und Unternehmen aller Nationen und jeden Glaubens. Gerade als internationaler Wirtschaftsstandort ist Vielfalt Teil unserer DNA. Und: Wir alle sind gefordert, Gesicht zu zeigen. Nie wieder ist jetzt.

Diese Kolumne mit Stimmen aus der Berliner Wirtschaft erscheint montags. Die Erklärung der Berliner Wirtschaft gegen Antisemitismus finden Sie hier.