Abriss, Leerstand, Airbnb Wie geht’s weiter mit dem Zweckentfremdungsgesetz?

In den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD zeichnet sich ab, dass es in den nächsten Jahren keine Nachschärfung des Zweckentfremdungsverbots geben wird. Das Gesetz dient dazu, bestehenden Wohnraum zu schützen, sodass er nicht wegen Umnutzung als Ferienwohnung, Leerstand oder Abriss aus der Nutzung fällt. Zwar haben die Verhandlungspartner der künftigen Koalition wohl formuliert, dass man sich um eine Nachschärfung bemühen werde, aber konkrete Punkte, an denen man ansetzen will, wurden nicht vereinbart. Das war im Koalitionsvertrag der noch amtierenden Koalition anders: Der schrieb eine konkrete Liste von Instrumenten fest, die das Gesetz zielgenauer machen sollten, darunter Zwangsgelder, Treuhänderschaften und die Regulierung möblierter Vermietung.

Zweckentfremdungsverbot Das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum trat in Berlin am 1. Mai 2014 in Kraft. Seitdem soll das Verbot in allen Bezirken umgesetzt und angewendet werden. Damit soll Wohnraum vor Zweckentfremdung durch Leerstand, Abriss und der Umwandlung in Gewerberaum oder Ferienwohnung geschützt werden. 2018 und 2021 wurde das Gesetz angepasst.

Katrin Schmidberger, mietenpolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus, reagiert alarmiert auf die durchgesickerten Verhandlungsergebnisse: „Statt Abrisse von intaktem und bewohnten Wohnhäusern endlich zu unterbinden, werden wohl zukünftig mit Schwarz-Rot weitere Mietshäuser nicht vor höchstmöglicher Verwertung durch Abriss und teuren Neubau geschützt – unter dem Deckmantel des dringend benötigten Wohnungsneubaus.“ Wohnraum dürfe grundsätzlich nicht mehr zerstört, sondern müsse erhalten werden.

Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, fordert, Abrisse schon aus ökologischen Gründen zu verbieten, wenn einem Vermieter der Erhalt eines Wohnhauses wirtschaftlich zumutbar ist. Wenn doch abgerissen werde, müsse der Bezirk es zur Auflage machen dürfen, „dass von den neugeschaffenen Wohnungen bis zu 50 Prozent als Sozialwohnungen ausgewiesen werden.“ Die Miete für den Ersatzwohnraum dürfe die Miete des fortgefallenen Wohnraums außerdem um nicht mehr als 20 Prozent übersteigen.

