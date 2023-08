Aktuelles Finanz-Ranking Diese Berlinerinnen investieren besonders erfolgreich

In einem aktuellen Ranking der derzeit zehn einflussreichsten deutschen Investorinnen in Deutschland des Online-Brokers XTB liegt hinter der Münchnerin Marie-Helene Ametsreiter, Partnerin bei Speedinvest, die die Liste anführt, die Berlinerin Judith Dada. Sie ist Partnerin bei dem Family Office LaFamiglia, einer Vermögensverwaltung.

Branchenerfahrung spielt auch eine Rolle

Für das Ranking analysierte XTB nach eigenen Angaben Zahlen des renommierten Datenanbieters Crunchbase, wobei Faktoren wie die Anzahl der Investitionen und die Vielfalt des Portfolios der einzelnen Investorinnen berücksichtigt worden seien. Darüber hinaus flossen die Branchenerfahrung und der Einfluss auf das deutsche Start-up-Ökosystem in die Bewertung ein.

Judith Dada sichert sich Rang zwei durch 12 erfolgreiche Beteiligungen an 12 Partnerinvestitionen. „Im deutschen Startup-Ökosystem genießt die Investorin einen hervorragenden Ruf, mit Investitionen in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Finanzen“, hieß es bei XTB. Mit Sitz in Berlin folgen im weiteren Ranking Sarah Finegan von Antler, Laura Moeller von Burda Principal Investments, Lina Chong von Target Global, Madeleine Lawrence von Peak, Rina Obi von Global Brain Corporation und Manon Sarah Littek, Green Generation Fund.

„Der Finanzsektor wird noch immer viel zu häufig als reine Männerdomäne verstanden. Und auch wenn es weiterhin Verbesserungsbedarf in Sachen Gleichstellung gibt, darf nicht vergessen werden, dass Frauen einen unschätzbaren Beitrag leisten, indem sie die Branche mit erstklassigen Investments aktiv nach vorne bringen. Dieser Entwicklung wollen wir mit einem Ranking, das die bemerkenswertesten deutschen Investorinnen auszeichnet, Rechnung tragen“, sagte Jens Chrzanowski von XTB.