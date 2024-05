Baustein für „digitale Souveränität“ Brandenburgs Wirtschaftsminister begrüßt Amazon-Investition

Amazon Web Services, der Cloud-Computing-Anbieter des US-amerikanischen Konzerns Amazon, will in Brandenburg Rechenzentren und IT-Infrastruktur aufbauen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) unterstützt das Projekt: „Eine funktionierende, verlässliche und sichere Infrastruktur ist die wichtigste Voraussetzung für eine zunehmend digitalisierte Wirtschaft und Gesellschaft“, sagte Steinbach am Mittwoch.

Die Landesregierung sehe in „Investitionen in eine moderne und nachhaltige Rechenzentrumsinfrastruktur“ einen Weg, Brandenburg als Wirtschaftsstandort voranzubringen. „Hochmoderne Rechenzentren für sicheres Cloud-Computing sind die Basis für eine digitale Wirtschaft. Für unsere digitale Souveränität ist es wichtig, dass Rechenleistungen vor Ort in Deutschland erbracht werden“, betonte der Minister.

Der von Jeff Bezos gegründete Konzern Amazon ist vor allem für seine Einzelhandelsplattform bekannt, an die auch ein Streamingdienst angebunden ist. Das Tochterunternehmen AWS bietet Rechenleistung und Speicherplatz für Geschäftskunden an. Steinbach hatte bereits die Ansiedlung des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide unterstützt. (Tsp)