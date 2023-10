Berlin verliert gegen Mumbai Warum die Galeries Lafayette die Hauptstadt verlassen

Ende 2024 wird das Kaufhaus Galeries Lafayette in der Friedrichstraße schließen. Wie der Tagesspiegel aus dem Umfeld der Geschäftsführung des französischen Konzerns erfuhr, bewertete das Management den Wettbewerb durch die „Mall of Berlin“ und das neugestaltete Kadewe als stark. Als zweiter Negativfaktor sprach demnach der Leerstand in der Friedrichstraße gegen die Erhaltung des Standorts.