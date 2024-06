Berliner App übersetzt Behördendeutsch Start-up für Migranten könnte an Verwaltung scheitern

Briefe vom Amt sind nicht immer leicht zu verstehen. Umso schwieriger ist es für Menschen, die wenig Deutsch sprechen. Das Berliner Software-Unternehmen Ridocu hat eine App entwickelt, die Amtsbriefe mittels Künstlicher Intelligenz (KI) analysieren und erklären kann. Der Service richtet sich in erster Linie an Migrantinnen und Migranten. Das Start-up möchte gern enger mit der Verwaltung zusammenarbeiten, doch scheitert bislang selbst an der Bürokratie.