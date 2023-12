Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich ein Süßwarentechnologe?

Deine Ausbildung in einem Satz?

Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen stelle ich jeden Tag Schokoladenriegel her, die weltweit verzehrt werden.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Auf jeden Fall muss man Schokolade mögen! Man sollte sich für die Technik interessieren, die hinter einer Herstellungsanlage steckt. Auch physikalische Grundkenntnisse und Spaß an gelegentlichen Rechenaufgaben sollte man mitbringen.

Als Süßwarentechnologe arbeitet man in abwechslungsreichen Arbeitsumgebungen: In einigen Produktionshallen ist es warm und in anderen kalt, abhängig vom Produktionsschritt. Darüber hinaus muss man mit dem hohen Geräuschpegel umgehen, den die großen Anlagen verursachen. Wenn dir das wenig ausmacht, dann ist diese Ausbildung etwas für dich.

Bei einem kann man sich sicher sein: Genascht wird immer. Süßwaren sind beliebt und werden immer gebraucht. Henri Faller, Azubi

Was macht besonders Spaß? Warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

An meiner Ausbildung schätze ich besonders, dass ich Einblicke in alle Abteilungen bekomme: Von den Herstellungsanlagen über das Labor und die Qualitätssicherung bis zur Werkstatt lerne ich das ganze Werk kennen. In der Berufsschule behandeln wir auch die Bereiche Speiseeis, Zuckerwaren, Fruchtgummi, Backwaren und Konfekt. Dort stellen wir auch selbstentwickelte Produkte per Hand her, was mir besonders gefällt.

Wie lange dauert deine Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Im ersten Lehrjahr erhält man 1180 Euro, im zweiten Lehrjahr 1308 und im dritten Lehrjahr 1460 Euro. Ich bin im dritten Lehrjahr.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Bei einem kann man sich sicher sein: Genascht wird immer. Süßwaren sind beliebt und werden immer gebraucht. Deswegen bist du mit einer Ausbildung in der Süßwarenherstellung und damit im Lebensmittelbereich immer gefragt.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Berlin.