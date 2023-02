Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Bankkauffrau?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Wer bist Du?

Mein Name ist Ilirida Feriki. Ich bin 19 Jahre alt und lerne Bankkauffrau bei der Deutschen Bank AG. Derzeit bin ich im zweiten und damit letzten Ausbildungsjahr.

Deine Ausbildung in einem Satz?

In der Bankfiliale bin ich im direkten Kontakt mit Kund.innen und begleite sie bei unterschiedlichen finanziellen Bedarfen – vom Zahlungsverkehr, über Kredite bis zu Anlagen.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Spaß am Kontakt zu Menschen und Interesse an der Entwicklung hilfreicher Lösungen für Kund:innen. Offenheit ist wichtig, außerdem eine Affinität für Finanzen und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Bei allen Themen wird man während der Ausbildung Schritt für Schritt unterstützt.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Mein Beruf ist sehr zukunftsorientiert und ich konnte mir vor der Ausbildung kaum vorstellen, wie viele interessante Bereiche es bei der Deutschen Bank gibt. Mir macht es besonders Spaß, wenn ich selbst etwas mitgestalten und verändern kann. Dafür erhalte ich stets Unterstützung und Anerkennung. Außerdem sind die Weiterbildungschancen riesig.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Regelausbildungszeit dauert drei, bei der Deutschen Bank zweieinhalb Jahre. Je nach Schulabschluss kann auf zwei Jahre verkürzt werden. Die Vergütung ist gestaffelt nach Ausbildungsjahren (1150 bis 1300 Euro). Zusätzlich zur Ausbildungsvergütung gibt es umfangreiche Arbeitgeberleistungen.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Ob introvertiert oder extrovertiert – hier ist für jeden etwas dabei, und es wird nie langweilig. Wir Auszubildenden werden gut unterstützt und sammeln viele praktische Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen. Während der Ausbildung durchlaufen wir mehrere Filialen und können dabei herausfinden, welcher Bereich nach der Ausbildung am besten passt. Und keine Sorge: Es bleibt immer auch Freizeit und es gibt genügend Urlaub!

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin. Sie erscheint immer dienstags.

