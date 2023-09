Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Eisenbahnerin im Betriebsdienst?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in einem Satz?

In meiner Ausbildung zur Eisenbahnerin im Betriebsdienst bei der DB Cargo AG am Standort Seddin konnte ich die vielseitigen Tätigkeiten des fahrenden Personals kennenlernen und Einblicke in die Arbeit als Lokführerin gewinnen. Auch Rangieren, Zugvorbereitung und Wagenprüfung sind Teile der Ausbildung.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Wichtig sind Interesse und Verständnis für technische Zusammenhänge. Außerdem sollte man die Wichtigkeit des Berufes würdigen und ein hohes Verantwortungsbewusstsein mitbringen.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Besonders Spaß machen mir die Kundenbedienung, die Zugfahrten und das Rangieren. Ich würde den Beruf weiterempfehlen, weil die körperliche Arbeit mit der geistigen Arbeit verknüpft wird. Es ist nie langweilig, weil jeder Tag Neues bringt und Spaß macht.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre und je nach Ausbildungsjahr erhält man zwischen 1.019 Euro und 1.222 Euro im Monat sowie ein 13. Monatsgehalt.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Man arbeitet bei Wind und Wetter draußen, was sowohl herausfordernd als auch schön und abwechslungsreich ist. Die Aufgaben können körperlich fordernd sein, doch die Zusammenarbeit im Team erleichtert und entlastet. Der Beruf des Lokrangierführers ist vielfältig. In der Ausbildung lernt man die Eisenbahn von der Pieke auf kennen und kann vielseitig Anschluss finden. Jeder kann sich einen Fokus setzen und sich individuell weiterentwickeln.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.