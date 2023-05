Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Kauffrau für Groß- und Außenhandel?

In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.



Deine Ausbildung in einem Satz?

Ich bin Christina M., 20 Jahre alt und erlerne den Beruf der Kauffrau für Groß- und Außen- handelsmanagement bei Gemmel Metalle im ersten Lehrjahr. Ich kaufe und verkaufe Nicht-Eisen-Metall-Halbzeuge, primär auf nationaler Ebene, allerdings nicht ausschließlich.



Welche Interessen sollte man für Deine Ausbildung mitbringen?

Man sollte Mathematik mögen und organisiert sein. Mit Kunden und Lieferanten müssen wir viel telefonieren. Daher sind Kommunikation und Geduld wichtig. Gute Englischkenntnisse sind im Bereich Großhandel kein Muss, allerdings sind sie von Vorteil. Ein gewisses Interesse an Technik sollte auch bestehen, denn wir arbeiten fast nur mit dem Computer.



Was macht besonders Spaß, warum würdest Du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Es ist immer abwechslungsreich. Ich habe angenehme Arbeitszeiten und auch wenn ich das nicht gedacht hätte, macht mir die Schule Spaß. Außerdem gibt es eine Vielfalt an Weiterbildungsmöglichkeiten.



Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert drei Jahre und die Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr beträgt 970,14 €, im zweiten Lehrjahr 1067,17 € und im dritten Lehrjahr 1162,01 €.



Was sollten wir noch wissen?

Wir werden an einer Privatschule unterrichtet. Dort bekommt jeder die Zeit, die er oder sie braucht. Außerdem haben wir regelmäßig Azubi-Runden mit unseren Ausbilder*innen, bei denen wir Probleme ansprechen können.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer zu Berlin und der Handwerkskammer Berlin. Sie erscheint immer dienstags.