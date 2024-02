Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Pflegefachkraft?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in einem Satz?

Ich heiße Sude G. und bin 20 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zur Pflegefachfrau mit dem Schwerpunkt Pädiatrie an der Charité und bin im ersten Lehrjahr. Die Ausbildung ist sehr umfangreich und man lernt jeden Tag etwas Neues dazu!

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Man sollte Spaß daran haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn man den Schwerpunkt Pädiatrie hat, sollte man gerne mit Kindern arbeiten. Außerdem wäre es gut, wenn man wissbegierig ist und gerne Neues lernt.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Durch die vielen Standorte der Charité gibt es die Möglichkeit, verschiedene Stationen kennenzulernen und so herauszufinden, in welchen Bereich man am besten passt. Es ist ein sehr sozialer Beruf und man lernt viele Menschen jeglichen Alters kennen. Und nicht vergessen: Jeder Tag ist anders! Man sieht so viele Dinge, die man normalerweise gar nicht sieht.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert drei Jahre und die Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr beträgt 1190 Euro, im zweiten Jahr 1252 Euro und im dritten Lehrjahr 1353 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

In der Charité gibt es auf jeder Station und Einrichtung mehrere Praxisanleitende, die super anleiten und erklären. Man ist in dieser Ausbildung sehr gut aufgehoben und den Mitarbeitenden ist es sehr wichtig, dass es uns gut geht, weil einige Situationen in der Ausbildung sehr herausfordernd sein können. Außerdem sind die Aussichten, nach der Ausbildung übernommen zu werden, sehr gut!

