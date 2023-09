Berliner Unternehmen suchen Azubis Fußballturnier und Aktionen im Industriegebiet Marienfelde

Um mehr Auszubildende zu gewinnen, veranstaltet das Unternehmensnetzwerk Motzener Straße mit dem Sportverein Lichtenrader BC 25 am 8. September die „Ausbildungsmesse mit Kick“. Auf dem Sportplatz Halker Zeile in Lichtenrade werden ab 11 Uhr insgesamt 450 Schülerinnen und Schüler der Carl-Zeiss-Oberschule und der Theodor-Haubach-Schule bei einem Fußballturnier um einen Pokal spielen. Zudem präsentieren sich zehn Unternehmen des Industriegebietes. Laut den Veranstaltern wollen sie Einblicke geben in ihre Firmen und zudem Ausbildungs- und Praktikumsangebote vorstellen.

Die Forschungsgruppe Creative Media der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin ist ebenso dabei, „entführt die Besucher in virtuelle Welten und zeigt dabei, dass das Handwerk auch im Weltraum lebenswichtig ist“, hieß es in einer Mitteilung. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt mit seinem Ortsverband Tempelhof und wirbt für seine Jugendarbeit.

Speeddating mit dem Arbeitgeber

Am 11. September starten in der Carl-Zeiss-Oberschule, die Kooperationspartner ist, interaktive Vorbereitungs-Workshops zur Berufsorientierung für Acht- und Neuntklässler. Sie haben Ausbildungsberufe aus dem Unternehmensnetzwerk im Fokus. Außerdem können Schülerinnen und Schüler beim Lebenslauf-Check ihre Bewerbungsunterlagen prüfen lassen und somit bei diesen Online-Veranstaltungen testen, ob sie fit für ihre Bewerbungsgespräche sind.

Den Höhepunkt der Workshop-Reihe soll ein sogenanntes Speeddating bilden: Am 14. September erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sofort mit den beteiligten Firmen Praktikumsverträge abzuschließen. Das Gewerbe- und Industriegebiet Motzener Straße an der Landesgrenze zu Brandenburg gehört zu den größten Arealen dieser Art in Berlin.

Etwa 200 Betriebe mit zirka 5000 Beschäftigten sind dort ansässig. Rund die Hälfte der Betriebe gehört zum „Produzierenden Gewerbe“, also dem Industriesektor.