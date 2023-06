Berliner Onlinehändler für Kfz-Teile Autodoc expandiert nach Portugal

Das Berliner Unternehmen Autodoc, das im Internet mit Kfz-Ersatzteilen und Zubehör handelt, expandiert nach Portugal. Bereits Ende Mai sei ein neues Büro in der Hauptstadt Lissabon eröffnet worden, teilte eine Sprecherin mit. Auf 1000 Quadratmetern Fläche im Lagoas Park sollen bis Jahresende 100 Beschäftigte arbeiten, vor allem in den Bereichen Softwareentwicklung, Daten- und Umsatzmanagement sowie Geschäftskundenservice werden Fachkräfte gesucht.

„In Portugal haben wir Zugang zu einem großen Talentpool“, sagt der Ko-Geschäftsführer Dmitry Zadorojnii. Lissabon sei eine „attraktive Stadt mit wachsendem IT-Sektor“, die Fachkräfte aus der ganzen Welt anziehe.

Auch 20 Beschäftigte aus der Ukraine werden in Lissabon arbeiten. Autodoc beschäftigt über 1000 Ukrainer:innen. Zu Beginn der russischen Invasion Anfang 2022 half die Geschäftsführung vielen von ihnen bei der Umsiedlung in sichere Gebiete. Bereits Mitte letzten Jahres gründete Zadorojnii ein portugiesisches Tochterunternehmen. Damit ist des Onlinehändler in acht europäischen Ländern präsent.