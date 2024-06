Berliner Zentrengipfel Wie der Senat die Leute von der Couch in die Einkaufsstraßen holen will

Die wohl größte Neuigkeit bei dem „Zentrengipfel“, der am Montag stattfand, verkündete Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) im Anschluss: Der Senat wolle bei seiner Sitzung am Dienstag dieser Woche die Einrichtung von „Business Improvement Districts“ (BID) beschließen. Mit diesem Instrument sollen Einkaufstraßengemeinschaften, wie zum Beispiel die AG City in der City West, gestärkt werden. Rund 100 Teilnehmende aus Bezirken, Verbänden und dem Abgeordnetenhaus berieten am Montagvormittag im ehemaligen C&A in der Neuköllner Karl-Marx-Straße über die Zukunft der Einkaufszentren- und Straßen.

Das Gesetz soll die Möglichkeit schaffen, Eigentümer an Einzelhandelsstandorten gegebenenfalls auch zu verpflichten, sich an gemeinsamen Aktionen zu beteiligen. Als Beispiel nannte Gaebler die Finanzierung einer gemeinsamen Weihnachtsbeleuchtung: „Wie bekomme ich diejenigen, die davon profitieren, dazu, sich auch zu beteiligen?“

Es ist deutlich geworden, dass wir schon eine Menge an Maßnahmen haben, die wir gerne noch fokussierter einsetzen wollen. Franziska Giffey (SPD), Wirtschaftssenatorin

Von lebendigen Zentren in den Berliner Ortsteilen profitieren viele, neben den lokalen Wirtschaftsakteuren vor allem die Anwohner, für die sie eine zentrale soziale und Versorgungsinfrastruktur darstellen. Nur: Wie bekomme ich diese Akteure auch dazu, sich zu beteiligen? Also die Anwohner dazu, nicht online, sondern im Einkaufszentrum zu kaufen und die Einkaufsstraßen nicht veröden zu lassen? Um es mit den Worten von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) zu sagen, die zusammen mit Gaebler die Ergebnisse vorstellte: „Wie bekommst du die Leute von der Couch in die Zentren?“

Leerstand lockt die Leute nicht vom Sofa, angesichts von anstehenden Filialschließungen bei Galeria-Warenhäusern eine besondere Herausforderung für die Zentren.

Schließen doch nur zwei Galeria-Filialen?

Als Ergebnisse wurden allerdings neben der Einführung der „Business Improvement Districts“ keine gänzlich neuen Maßnahmen verkündet. Stattdessen gehe es darum, bestehende Programme zu bündeln, erklärte Giffey: „Es ist deutlich geworden, dass wir schon eine Menge an Maßnahmen haben, die wir gerne noch fokussierter einsetzen wollen.“

Fokussieren will man sich auf zwölf der 80 Berliner Stadtteil- und Ortszentren. Jeder Bezirk war vor dem Gipfel aufgefordert, ein Areal zu benennen, das im kommenden Jahr besonders viel Aufmerksamkeit bekommen soll. Mit dabei sind unter anderem die Standorte der drei Galeria-Filialen, die zu Ende August schließen sollen: die Altstadt Spandau, der Tempelhofer Damm und das Ring-Center an der Grenze von Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg. Giffey deutete an, dass es vielleicht gelingen könnte, „einen der drei Standorte von der Schließliste zu nehmen“, wollte aber wegen laufender Verhandlungen nicht ins Detail gehen.

Weiterer Fokusstandort ist der Leopoldplatz im Wedding, an dem die Galeria-Filiale bereits Anfang des Jahres geschlossen hat. Im Oktober hatte Signa, damals noch Co-Eigentümer und mit der Entwicklung des Gebäudes betraut, angekündigt, in der ersten Jahreshälfte 2025 mit dem Umbau des Warenhauses loslegen zu wollen.

Inzwischen hat die Bayerische Versicherungskammer, der das Haus auch vor der Signa-Pleite bereits zur Hälfte gehörte, auch den Signa-Anteil übernommen. Man gehe davon aus, „die Baugenehmigung bis Mitte 2026 zu erlangen“, schreibt die Pressesprecherin auf Tagesspiegel-Anfrage. Damit dürfte der Leerstand des Gebäudes also gute zwei Jahre dauern: ein Problem für den Leopoldplatz als Zentrum. Immerhin: Man stehe „einer kostenneutralen Zwischennutzung offen gegenüber“, schreibt die Sprecherin.

Durch kulturelle und soziale Zwischennutzungen Leerstände zu vermeiden, schlägt auch das für den Gipfel erarbeitete Thesenpapier des Senats vor. Genauso wie intensives Standortmanagement, um Leerstände neuen Nutzungen zuzuführen. Dazu kommen städtebauliche Förderprogramme, um die Aufenthaltsqualität an Plätzen und in Geschäftsstraßen attraktiver zu machen, schnellerer Glasfaserausbau, die Koordinierung mit dem Ausbau von Ladestationen für Elektromobilität und die Verbesserung der Sauberkeit. Da all das keine neuen Maßnahmen sind, sind sie, mit einem Volumen von gut 500 Millionen Euro, bereits finanziert – angesichts der aktuellen Haushaltslage ist das wohl sehr willkommen.