Anstieg um 9,5 Prozent Mieten für Wohnungen in Berlin steigen sprunghaft

Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete der deutsche Immobilienmarkt einen Preisrückgang in Höhe von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal: Immobilien werden in Deutschland preiswerter, aber nicht billiger – die Zinsen sind immer noch hoch. Auf dem Wohnimmobilienmarkt gingen die Preise im Jahresvergleich bundesweit um 5,4 Prozent und im Quartalsvergleich um 0,9 Prozent zurück. Dies teilte der Verband der Pfandbriefbanken (vdp) nach der Auswertung seines aktuellen Immobilienpreisindex mit. In Berlin müssen Mieter dennoch mehr bezahlen.