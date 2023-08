Bewerbungsschluss am 1. September Berlin sucht Unternehmerinnen des Jahres

Die Senatswirtschaftsverwaltung hat Berliner Unternehmerinnen aufgerufen, sich um die Auszeichnung „Berliner Unternehmerin des Jahres“ zu bewerben. Mit diesem Preis ehrt das Land Berlin seit 2004 Frauen in höchsten Führungspositionen. Kooperationspartner sind die Investitionsbank Berlin (IBB) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sagte: „Unternehmen in Frauenhand sind eine wichtige Säule der Berliner Wirtschaft und sie schaffen zahlreiche Arbeits- und Ausbildungsplätze. Sie sind Vorbild und Inspiration für andere und das wollen wir mit diesem Preis sichtbar machen.“ Der Preis wird in drei Kategorien, je nach Größe und Alter der Firma, vergeben. Jede der drei Preisträgerinnen erhält 10.000 Euro, eine Trophäe und ein Videoporträt.

Teilnehmen dürfen Unternehmerinnen, die mehr als 50 Prozent der Anteile halten und ihren Firmensitz in der Hauptstadt haben. Auch Teams sind zugelassen. Voraussetzung ist, dass bei mehreren Chef:innen mindestens 50 Prozent der Firmenanteile in Frauenhand liegen. Wer die Preisträgerinnen sind, erfahren die Teilnehmerinnen bei einer Abendveranstaltung am 28. September. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden sich hier: www.berlin.de/unternehmerinnentag/wettbewerb/.