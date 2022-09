Bio-Einkauf, trotz steigender Preise? „Ich gebe das Geld aus, solange es noch da ist“

Wenn alles teurer wird, liegt es nahe, an dem zu sparen, was man auch billiger bekommen könnte. In Deutschland sind das oft Lebensmittel. Zum Beispiel ein Kilogramm Möhren: Das kostet aktuell bei Edeka 1,39 Euro, im Edeka-Bio-Sortiment 1,59 Euro und bei Alnatura als lose Möhren 2,49 Euro.

Obwohl die Preise so stark variieren, haben Bio-Märkte während der Pandemie viel mehr verkauft. Doch das ändert sich gerade: Laut Bundesverband Naturkost Naturfreunde (BNN) sank der Umsatz im Biohandel im ersten Halbjahr 2022 um durchschnittlich 15 Prozent. Zusätzlich stellt der Handelsverband in einem Konsummonitor fest, dass 44 Prozent der Befragten seit Januar dieses Jahres weniger Bio oder regional kaufen.

Der Bioeinkauf hat zwar oft ein idealistisches Motiv. Doch wie lange wird an dem festgehalten, wenn die Gaspreise steigen und der Kontostand immer niedriger wird?

Bundesweit haben schon mehrere Biofachhandel Insolvenz angemeldet. Darunter auch der Lebensmittelladen Original Unverpackt aus Berlin. Allerdings ist auch der Umsatz des gesamten Lebensmittelhandels um zwei Prozent gesunken. Trotz teurerer Preise. Das liegt laut Hanna Kehl, Expertin für Verbraucherverhalten bei GFK, einem Marktforschungsinstitut, „vor allem daran, dass Menschen wieder außer Haus essen.“ In Kantinen, Restaurants oder bei Theaterbesuchen. Weil sie wieder mehr unterwegs sind als noch vor einem Jahr.

Discounter wie Aldi oder Lidl haben auch eigene Bio-Marken, die mit dem Bio-Fachhandel konkurrieren. © Oliver Berg/dpa

Außerdem würden viele für ihren Wocheneinkauf jetzt wieder nur einen Supermarkt ansteuern, sagt Kehl. Eventuell aus Zeitmangel, aber definitiv, weil das Angebot an Bioprodukten, in Discountern und bei Lebensmittelhändlern wie Rewe und Edeka mittlerweile so üppig ist.

Sicher ist also nicht, ob es den Bioläden schlecht geht, weil die Menschen ihren Idealismus aufgeben, um zu sparen oder ob sie ihren Bioeinkauf auslagern und sich ihre nachhaltigen Produkte jetzt auf andere Weise beschaffen. Um herauszufinden, wie die Berlinerinnen und Berliner das handhaben, hat sich der Tagesspiegel umgehört.

Verbraucher werden kreativ, um an ihren sozio-ökonomischen Standards festzuhalten. Hanna Kehl, Marktforschungsinstitut GfK

In Schöneberg, auf der Hauptstraße gibt es auf der einen Straßenseite zwei Bioläden nebeneinander – und auf der anderen die Kaiser-Wilhelm-Passage mit Rossmann, Aldi, Edeka und Rewe. Auf der Bio-Seite schlendert Niklas, 42, der eigentlich anders heißt, mit seiner Tochter vor der Brust und einem Kaffeebecher in der Hand, am Donnerstagvormittag in den Bioladen Denn‘s.

Ob er sich genau überlegen würde, was er kauft? Nö. Der 42-Jährige sagt, er habe jahrelang sehr einfach gelebt und Geld gespart, um sich eine Wohnung in Berlin zu kaufen. Jetzt sei klar: Das ist zu teuer. „Deshalb gebe ich das Geld aus, solange es noch da ist“, sagt Niklas. „Auf dem Konto wird es bloß weniger.“ Früher habe er immer im Discounter gekauft und kannte alle Preise. Jetzt wisse er nur, dass alles sehr teuer ist.

Für den 26-Jährigen Max Schmidt ist Nähe das wichtigste Kaufkriterium - Bio-Siegel sind für ihn zweitrangig. © Joana Nietfeld

Kurze Zeit später will Max Schmidt, 26, in den Bio-Supermarkt. Ober er immer hier einkaufe? Nein, er habe hier bloß gerade einen günstigen Parkplatz in der Nähe gefunden, sagt Schmidt. Er müsse sich schnell ein Mittagessen kaufen. Vielleicht ein Croissant und ein belegtes Brötchen. Bio-Siegel kümmerten ihn gar nicht so richtig. „Nur beim Fisch achte ich darauf“, sagt er.

Dann steigt Harald, 75, der seinen richtigen Namen auch lieber nicht verraten will, vom Fahrrad. Er sagt: „Zum Discounter gehe ich nie“. Und er plane auch nicht das zu tun, selbst wenn alles teurer würde. „Dann kaufe ich lieber weniger.” Aktuell spare er schon am Wein. „Ich trinke jetzt nicht mehr jeden Abend ein Glas, sondern jeden zweiten.“

Bio-Produkte schwanken in Qualität und Preis

Der Umsatz von Bio-Produkten macht laut Bundeslandwirtschaftsministerium 6,8 Prozent des gesamten Lebensmittelhandels aus. Dabei sind die einzelnen Bioprodukte sehr unterschiedlich teuer. Ein Liter Hafermilch kostet in der Bio Company 2,49 Euro, im Rewe-Bio-Sortiment aber nur 1,19 Euro. Peter Röhrig vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft sagt: „Da, wo Bio draufsteht, muss auch Bio drin sein.“

Dafür gebe es eine EU-Verordnung, in der die Standards für den Anbau oder die Herstellung genau festgelegt seien. Röhrig erklärt, dass alle Bio-zertifizierten Betriebe durchschnittlich 1,3 Mal im Jahr besucht und kontrolliert werden würden. Die Marken der Bio-Verbände würden mit ihren Standards noch einmal über das strenge EU-Bio-Recht hinaus gehen. Der Unterschied zwischen Discounter-Bio und Bioladen-Bio sei, dass im Discounter ein schmales Bio-Sortiment zu finden sei und es im Bioladen mehr Beratung und eine große Bio-Auswahl gäbe.

Merle S. kauft noch hauptsächlich Bio-Produkte - wenn aber alles weiterhin teurer wird, könnte sich das ändern. © Joana Nietfeld

Die andere Straßenseite der Hauptstraße in Schöneberg ist hektischer. Menschen betteln am Straßenrand und Passanten kommen aus den Läden mit großen Einkaufstüten. Größer als die auf der anderen Straßenseite. Da haben die meisten nur ein kleines Einkaufsnetz dabei. Oder einen Korb.

Merle S., 25, kommt mit ihrer Sporttasche aus dem Rewe-Markt. Sie sei gerade in einer Findungsphase, habe zwei Jobs und vor Kurzem wurde ihre Miete erhöht, erzählt sie. Obwohl ihr nachhaltige Produkte sehr wichtig seien, kaufe sie sie nicht mehr ausschließlich. Zum Beispiel dann nicht, wenn sie für eine größere Gruppe kochen würde. Solange der Puffer auf ihrem Konto noch nicht das Limit erreicht habe, gehe es noch, sagt sie. Aber wenn erreicht ist, dann müsse sie ernsthaft sparen. Und das würde heißen: Kein Bio mehr.

Clemes Bayer (62) hat eine 27-jährige Tochter, die ihn von Bio-Produkten überzeugte. © Joana Nietfeld

Clemes Bayer, 62, kommt aus dem Aldi-Markt daneben, zeigt auf seine Plastiktüte und sagt: „Die Hälfte davon ist Bio.“ Aber auch nur, weil seine 27-jährige Tochter das von ihm verlangt. Bayer reichen die Bio-Eigenmarken von Aldi. Nicht wegen des Geldes, sondern weil er es nicht einsehe, für fast das gleiche Produkt im Bio-Laden mehr zu bezahlen.

Houda A., 22, studiert Ernährungswissenschaften und sagt, dass sie deshalb darauf achte, was sie kaufen würde. Sie verlässt gerade den Rewe-Markt. Früher sei sie öfter mal in Bioläden gegangen, aber die seien ihr mittlerweile zu teuer. A. kauft jetzt die Bio-Eigenmarken von beispielsweise Rewe. „Ich gehe im Moment aber generell weniger einkaufen”, sagt sie. „Dafür esse ich mehr außerhalb.“

Der 19-jährige Kilian Gasteier sucht sich jetzt einen Nebenjob, weil das Geld nicht mehr reicht. © Joana Nietfeld

Kilian Gasteier, 19, will zu Edeka. Seine Mutter sei bei den Grünen und bei ihm herrsche ein „positiver Druck“, Bio-Lebensmittel zu kaufen. Doch er merke schon, dass alles teurer wird und das Taschengeld für weniger reiche. Deshalb suche er sich jetzt einen Nebenjob. Aktuell achte er auf den Preis - auf Angebote, kaufe lieber Bio, aber wann das zu teuer sei, greife er zu den Konvenienz-Produkten.

Berlin galt jahrelang als Biohauptstadt. An wenigen anderen Orten in Deutschland gibt es so viele Bio-Läden auf so engem Raum. In einem rbb-Beitrag von vergangenem Wochenende berichten Bio-Bauern, die den Großhandel Terra Natur beliefern, dass die Nachfrage noch immer sehr groß sei. So schnell schwindet das Interesse also nicht an nachhaltigen Produkten.

Und auch Hanna Kehl von GFK sagt, dass Verbrauchen kreativ werden, um an ihren sozio-ökonomischen Standards festzuhalten. Die einen kaufen weniger, die anderen ziehen Discounter-Bio-Marken den Bioläden vor und wieder andere legen mit ihren Nachbarn für eine regionale Biokiste zusammen. Ganz auf Bio verzichten werden so schnell die wenigsten. Doch die Konkurrenz von Bio-Supermärkten ist groß. Vor Umsatzeinbußen wird sie das also nicht unbedingt retten.

