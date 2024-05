Britisches Reiseportal adelt Pannenflughafen Der BER ist der beste Flughafen Europas

Der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) ist laut dem Ranking des britischen Reiseportals Eurochange der beste Flughafen Europas. „Beeindruckende 80 Prozent“ der Flüge ab Schönefeld seien pünktlich. Passagier:innen warteten im Schnitt „nur sieben Minuten“ an der Sicherheitskontrolle, heißt es in der Urteilsbegründung. Zuerst hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.

7 Minuten soll die durchschnittliche Wartezeit an der Sicherheitskontrolle betragen.

Das Portal bewertete die 40 höchstfrequentierten Flughäfen in acht Kategorien, darunter die Anzahl von Shops oder der Preis für ein Bier. Am besten schnitt der BER in der Kategorie Kinderfreundlichkeit ab. Das Portal verweist auf einen „ganzen Spielplatz“ und eine Fernsehecke für Kinder.

Das Metallteppich-Kunstwerk der Künstlerin Pae White in Terminal 1. © IMAGO/Olaf Schuelke

Besonders beeindruckt war die Jury von der Kunstinstallation „Magic Carpet“. Der rote Metallteppich hängt von der Decke des Terminals 1 und ist ein Werk der kalifornischen Künstlerin Pae White.

München auf Platz zwei

Auf den Plätzen zwei, drei und vier des Rankings folgen die Flughäfen von München, Brüssel und Hamburg. Der Frankfurter Flughafen liegt auf Platz elf, der Düsseldorfer auf Platz zwölf.

Der BER galt lange als Pannenflughafen. Erst nach 14 Jahren Bauzeit konnte das Großprojekt 2020 eröffnet werden. Zahlreiche Baumängel wie zu kurze Rolltreppen oder ein nicht funktionierender Brandschutz ließen die Kosten explodieren.